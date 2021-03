Kérdések és válaszok a vakcinaútlevélről

Nem elképzelhetetlen, hogy már az első adag után kiállítják az igazolványt, hogy minél több ember hozzájuthasson – ezzel együtt az utazáshoz is elegendő lehet az első vakcina is. - Fotó: pixabay

l Mikor jelenik meg a vakcinaútlevél?

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint várhatóan még e hónap­ban, azaz márciusban megjelen­nek a pontos információk, mikor jelenik meg, de ha hinni lehet az eddigi nyilatkozatoknak, akkor már a nyári szezon előtt, várhatóan májusban kezdik kiállítani az oltá­si igazolványt. Vannak már orszá­gok, ahol létezik ilyen dokumen­tum, például Izraelben, ott ezzel szinte a járvány előtti szabadságot kapják a tulajdonosok – egyelőre csak belföldön.

l Milyen információkat tartal­maz majd?

Két álláspont közül választanak az EU-ban, az egyik szerint az igazo­lást csak azok kapják meg, akiket már beoltottak, a másik szerint azok is, akik már átestek a fertőzé­sen, sőt olyan verzió is napvilágot látott, mely szerint mindenki meg­kaphatja, az is, aki még nem került sorra az oltásra. Ez utóbbi esetben csak a teszteket fogja tartalmaz­ni. Az oltási útlevél tartalmazza a nevet, születési számot, személyes adatokat, valamint az összes olyan információt, amely a tesztekkel, oltásokkal kapcsolatos (a vakcina típusa is szerepelni fog rajta).

l Mikor juthatok hozzá az iga­zolványhoz?

Ha csak az oltás után állítják ki az igazolványt, akkor a mostani terv szerint a második vakcina beadá­sát követő két héten belül. Ám ahogy jönnek az eredmények, jelennek meg a tanulmányok, hogy már az első adag után is 80- 90 százalékos védettség érhető el, úgy változnak a szabályok, tervek. Nem elképzelhetetlen tehát, hogy már az első adag után kiállítják az igazolványt, hogy minél több em­ber hozzájuthasson – ezzel együtt az utazáshoz is elegendő lehet az első vakcina is.

l Ha orosz (kínai) vakcinával ol­tanak, akkor utazhatok külföldre?

Erre a kérdésre inkább nem a vá­lasz – legalábbis egyelőre. De ez az álláspont is puhulhat még. A tervek szerint ugyanis csak az uniós gyógyszerünökség által jóváhagyott (jelenleg ez a Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca), vakcinával beoltottak kaphatják meg az igazolást. Ez államonként (EU-n kívül is) elérhető. Nagyobb a való­színűsége annak, hogy egy idő után a többi vakcina is megkaphatja az uniós engedélyt, így azok is útra kelhetnek, akik az orosz (kínai) ol­tóanyagot választották. De itt még sok a bizonytalanság.

l Csak a beoltottak utazhatnak?

Ha sikerül lazább szabályokban megállapodni – illetve, ha nem pörög fel jelentősen az oltás –, ak­kor elképzelhető, hogy idén akkor is utazhatunk, ha igazolni tudjuk, hogy nem vagyunk fertőzöttek (ne­gatív PCR- vagy antigénteszttel), minimum az unión belül.

l Mi a helyzet az EU-n kívüli utazásokkal?

A világ többi, népszerű országa (Egyiptom, Törökország, Thaiföld, USA stb.) az uniótól eltérő, lazább vagy szigorúbb szabályt is bevezet­het – ami azonban biztos, ha lesz egy, az uniós hatóság által kiállított oltási igazolványunk, akkor szinte mindenhova utazhatunk. Már most is vannak országok, amelyek tárt karokkal várják az oltási igazolvánnyal rendelkezőket, de olyan is akad, amely még nagyon bezárkózó poli­tikát folytat, idei nyitásról sem be­szélnek. De ez is változhat, ha látják, hogy a nyitás után biztonságosan újraindultak az utazások.

l Légitársaságok, utazási irodák kérhetik a vakcinaútlevelet?

Az biztos, hogy az unión belül a légitársaságok, helyi hotelek, uta­zási irodák nem alkalmaznak majd szigorúbb szabályokat, mint az EU. Ám előfordulhat, hogy ha valaki az unión kívülre utazik, akkor szigo­rúbb szabályoknak kell megfelel­nie, és ezt már a foglaláskor vagy legkésőbb a repülőtéren is ellenőriz­hetik – de ilyen most is van, hiszen a légitársaságok csak olyan utaso­kat engedhetnek a fedélzetre, akik megfelelnek a célállomás beutazási feltételeinek (pl. van érvényes vízu­muk, ha kell).