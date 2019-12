Kényeztető wellness a téli hónapokban

Csomagajánlatok

Ha wellnesskirándulásra szeretne menni, akkor a foglalás előtt fontos eldönteni, mikor utazna. Általában elmondható, hogy a szállodákban a hétköznapi csomagok kicsit olcsóbbak, mint azok, amelyekben péntek és/vagy szombat is benne van, igaz, aki inkább kevesebb szabadságot szeretne felhasználni egy ilyen kirándulásra, annak még a kisebb felár is megéri.

Közelednek az ünnepek, így akár az is felmerülhet, hogy idén egy wellness-szállodában töltünk néhányat az ünnepi esetékből, esetleg ott szilveszterezünk. Ezek az időszakok minden esetben felárasak, ám a szállodák számos programmal színesítik ezeket a napokat – van olyan, amely éjszakai medencepartival köszönti az új évet.

Ha a wellness-szállodákat nézzük, akkor hatalmas a kínálat, a magyarországi, szlovákiai és ausztriai hotelek számos csomagajánlatot kínálnak, így mindenki választhat az ízlésének és pénztárcájának megfelelően. A legtöbb szállodában az alapárban a wellness-szolgáltatások (a medence, a szaunák használata), a félpanziós ellátás van, a masszázsokért külön kell fizetni.



Szállodakínálat

Ha wellnesses pihenésre utazunk, akkor előtte érdemes egy előzetes keretet meghatározni, hogy mennyit szeretnénk költeni rá. Mi azt tanácsoljuk, hogy a négy- és ötcsillagos hotelek közül érdemes választani, hiszen ezekben már minden bizonnyal nagy wellnessrészleg, több szauna, medence és egyéb spa-szolgáltatások állnak a vendégek rendelkezésére. Vannak olyan szállodák, amelyek egy bizonyos vendégkörre specializálódnak, úgymond tematizálódnak. Ilyen lehet az olyan hotel, amely főleg a családosoknak jelenthet jó megoldást, hiszen számos olyan része van a hotelnek, amely elsősorban a gyerekeknek okoz örömet (játszóházak, speciális foglalkozások, csúszdák minden mennyiségben stb.). Ezzel szemben ma már egyre népszerűbbek az olyan hotelek is, amelyek épp ellenkezőleg, csak a felnőtteket fogadják (általában 16–18 év feletti vendégek szállhatnak csak meg az ilyen hotelekben), ezek az úgynevezett „adult hotelek” vagy magyarul felnőttszállodák. Ezek pedig azoknak ajánlottak, akik pihenni szeretnének, gyermekricsaj nélkül. És vannak olyan szállodák is, amelyek kombinált csomagot kínálnak, ezek jellemzően a hegyi welnnesshotelek, ahol számos lehetőség van síelésre, szánkózásra, egyéb téli sportokra, így a délutáni aktív kikapcsolódás után következhet az esti relaxálás. Ez utóbbi csomagok egy része már tartalmazza a síbérlet árát is.



Nem mindegy, milyen a wellnessrészleg

Napjainkban a wellness varázsszó, ezért még mindig akadnak olyan szállodák, amelyek ezzel a kulcsszóval próbálják meg foglalásra csábítani az vendégeket. Ma már nagyon ritka, de még mindig előfordul, hogy nagyon rossz minőségű, esetleg nagyon kicsi a hotel wellnessrészlege, így a vendégek csalódni fognak. Van olyan hotel, amely egy kétszemélyes szaunát és egy kétfős kacsaúsztatót nevez wellnessrészlegnek… Éppen ezért foglalás előtt mindig ellenőrizzük, mekkora wellnessrészleg áll rendelkezésre, esetleg kínál-e a hotel extra szolgáltatásokat. Vannak olyan hotelek is, amelyeknek nincs wellnessrésze, ám ingyenes átjárás van a közeli termálfürdőbe. De olyan is van, amelynek saját wellnessközpontja is van, e mellé pedig a vendégek ingyen használhatják a szomszédos vízi világot, és olyannal is találkoztunk már, amely wellnessközpontjában szinte elveszünk, olyan nagy.



Szaunázás

Szaunázni mindig nagyon kellemes, ám a téli hónapokban – amikor kinn hideg van, mi pedig a forró kabinban izzadunk – talán még élvezhetőbb egy ilyen élmény. Ma már a wellnesshotelek szaunarészlegén számos szaunatípus közül választhatunk, így mindenki eldöntheti, melyikben érzi magát a legjobban. A legelterjedtebb a finn szauna, ahol 80–90 fokos száraz melegben izzadhatunk, a gőzfürdő ennél „hűvösebb”, ám nagyon magas a kabin páratartalma. A legtöbb hotelben van még infraszauna, bioszauna, aromakabin, sókamra, jégszauna, tepidárium stb.

Nagyon sok olyan szálloda van, ahol nagy figyelmet fordítanak a szaunázásra, és mind több az olyan szálloda, ahol a szaunarészleget csak felnőttek használhatják, fürdőruha nélkül – Ausztriában az összes hotelben ez utóbbi szinte már-már elvárás. Ez persze nem jelenti azt, hogy meztelenül kell lennünk, minden ilyen egységben ingyen lehet használni a szaunalepedőket, amelyeket magunk köré tekerhetünk.



Szaunaszeánsz

Ha a téli időszakban fizet be egy wellnesshotelbe, és ott van szaunaszeánsz vagy szaunafelöntés, akkor azt semmiképpen se hagyja ki. Az ilyen programokon bejön a szaunamester a kabinba, és körülbelül 15 perces műsorral, show-val, szeánsszal varázsolja el a bennlévőket. A műsor során illóolajjal illatosított vizet önt kövekre (de már olyannal is találkoztunk, hogy sört párásított a szaunamester), majd az abból felszálló kellemes párát a törülközőjével a benn ülők felé tereli – hol lassabban, hol gyorsabban, majd a műsor második harmada után frissítőt kínál a vendégeknek – ez lehet jég, méz, só, friss gyümölcs stb. –, amelyet a testünkre kenve frissülünk fel. Aki járt már ilyenen, az tudja, hogy a tizedik perc után szinte megváltás, ha jéggel moshatjuk meg a forró arcunkat, testünket. A szaunaszeánsz nemcsak felfrissíti, de még tökéletesebbé is teszi a téli wellnesspihenést.

Wellness ajándékba

Karácsony előtt mindig fontos kérdés, milyen ajándékkal lepjük meg szeretteinket – egy jó ötlet lehet egy utalvány egy wellness-szállodába. Ezek előnye, hogy általában egy évig felhasználható, azaz a megajándékozott választja ki, mikor szeretné felhasználni. Választhatunk konkrét csomagajánlatot (két fő, két éjszaka, félpanzióval, esetleg valamilyen ajándék masszázzsal), de akár egy meghatározott összegre kiállított utalvány is, amelyet a foglaláskor lehet felhasználni.