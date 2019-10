Hol a legolcsóbb, hol a legdrágább a tömegközlekedés?

A turisták jellemzően busszal, trolival, villamossal, metróval közlekednek, hiszen az utazás e formája lényegesen olcsóbb, mint a taxizásé. Igaz, vannak olyan városok – jellemzően Ázsiában –, ahol a taxi, az Uber, a Grab használata is megfizethető.

A turisták körében népszerű városok többségében vannak kifejezetten a turisták számára kialakított jegyek – ezek általában napijegyek, három, öt vagy hét napra szóló bérletek, amelyekkel korlátlanul használhatjuk a helyi tömegközlekedést, és jellemzően lényegesen olcsóbbak is, mint ha minden utazásra külön vásárolnánk jegyet. Például Kuala Lumpurban van olyan kétnapos jegy, amiben már a reptéri vonatos transzfer is benne van (csak ez önmagában 10 euró), az ára 15 euró, azaz gyakorlatilag 5 euróért két napon át használható a bérlet. De Tokióban, ahol nagyon drága a vonaljegy, ott is van turistáknak kialakított bérlet, amellyel sokat spórolhatunk. Igaz, továbbra is számos olyan hely van, ahol nincs ilyen típusú bérlet. Ha ilyen jegyet váltunk, akkor nézzük meg, hogy az naptári napra vagy 24/48/72 stb. órára szól-e. Hiszen ez előbbinél, ha este érkezünk, akkor az csak éjfélig, vagy a következő nap hajnali óráig szól (3 vagy 4 óráig), míg a 24/48/72 órás jegy az érvényesítést követően 24/48/72 órán át használható.

A felmérésből most kiderült, hogy a legolcsóbb jegyeket Afrikában találjuk, a legdrágább Európa és az Amerikai Egyesült Államok. Az átlagos jegyár 1,68 euróba kerül. Míg Afrikában csak 0,28 euró az átlagos jegyár, addig Ausztráliában és Új-Zélandon csaknem tízszer többe, 2,74 euróba kerül a jegy. Európa sem számít olcsónak, az öreg kontinensen 2,74 az átlagos jegyár, ezt főleg a nyugati és az északi országok növelik jelentősen. Koppenhágában például akár 13,90 euróba is kerülhet egy jegy.