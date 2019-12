Ha Balira utazik, ne legyenek elvárásai

Daróczi Szilárd másfél évvel ezelőtt felmondott az itthoni jól fizető munkahelyén, hogy egy távoli országban kezdjen új életet. Mivel már korábban többször járt Ázsiában, így nem meglepő, hogy egy különleges szigetre, Balira esett a választása. Szilárd a népszerű szigeten bekapcsolódott a helyi idegenforgalomba, és e mellett idegenvezetőként is dolgozik, elsősorban magyar turistáknak mutatja meg a sziget látnivalóit.

Daróczi Szilárd másfél évvel ezelőtt felmondott az itthoni jól fizető munkahelyén, hogy egy távoli országban kezdjen új életet. Mivel már korábban többször járt Ázsiában, így nem meglepő, hogy egy különleges szigetre, Balira esett a választása. Szilárd a népszerű szigeten bekapcsolódott a helyi idegenforgalomba, és e mellett idegenvezetőként is dolgozik, elsősorban magyar turistáknak mutatja meg a sziget látnivalóit.

Melyik látványosság nyűgözte le a legjobban?

Nagyon nehéz kiemelni egyetlen dolgot, de ha mindenképp választani kell, akkor a gyönyörű rizsteraszokat és a pálmafákkal szegélyezett utakat említeném. Amikor csak tudok, órákat sétálok és olvasgatok a közeli rizsföldeken, ez az, ami számomra megunhatatlan, ami leginkább feltölt. Még egy lenyűgöző dolog van, ami teljesen levesz a lábamról, a meseszép naplementék. Szinte minden nap más és más színben pompázik az ég, amit ha bárki fotón lát, azt hiheti, hogy különböző filterekkkel van feljavítva a kép, pedig ez a valóság.



Mi sokkolta a leginkább?

A legsokkolóbb számomra az volt, hogy a rengeteg autós és motoros miatt rendkívül lassú a közlekedés, 20 kilométert általában másfél, két óra alatt lehet megtenni. Balin nincs kifejezetten csúcsforgalom, minden napszakban hemzsegnek a járművek az utakon. Ennek ellenére meglepő, hogy a helyiek körében ritkák a balesetek. Talán egy apró koccanást láttam, amióta kinn vagyok, a sofőrök nemcsak az útra és a közlekedési viszonyokra, de a körülöttük lévő autósokra, motorosokra és gyalogosokra is nagyon figyelnek. Sajnos a Balira érkező turisták többsége ezt a mentalitást nem igazán követi, sokszor türelmetlenek és csak magukkal foglalkoznak. Pontosan emiatt, sok külföldi motoros karambolozik a szigeten. Érdekes egyébként, hogy a balinéz sofőrök közül csupán néhányaknak van jogosítványuk, mégis biztonságosan és nagyon jól vezetnek.

Melyik a legfurcsább helyi szokás?

Nagyon érdekes volt számomra, hogy a helyi gyerekek lába 6 hónapos korukig nem érheti a földet, hiszen még isteni lényként tekintenek rájuk. A kicsik életük első fél évében így folyamatosan ölben vannak, kézről kézre járnak a családtagok között. 6 hónapos korukban aztán egy ceremónia alkalmával levágják a hajukat és rokonok, barátok körében elkezdik óvatosan leérinteni a lábukat a földhöz. Ettől kezdve emberként tekintenek rájuk.



Melyik helyi étel ízlik a legjobban?

Kedvencem a Cah Kangkung, azaz a vízi spenót, amit egy wokban sütnek ki édesszójával, fokhagymával, édes csilivel és némi paradicsommal, ehhez általában ropogós sült csirkét szoktam enni csilis mogyorószósszal. Egyszerű étel, de számomra megunhatatlan.



Mit vezetne be itthon is?

A motorostaxi-alkalmazást egész jól lehetne itthon is használni, főleg csúcsforgalomban lenne célszerű, és talán akkor kevesebben használnának autót. Persze ez csak nyári és tavaszi hónapokban működne jól, és csak akkor, ha a balinézekhez hasonló vezetéskultúrája lenne a helyi sofőröknek is. Balin ugyanis, akik robogóval közlekednek, kényelmesen tudnak haladni a felgyűlt kocsisorok között is, és ezt az autósok cseppet sem nehezményezik. Sőt, amennyire tudnak, igyekeznek segíteni a motorosok haladását, azzal, hogy az út közepe felé húzódnak.



Mi hiányzik a legjobban itthonról?

Itthonról a család és a barátok hiányoznak a legjobban, illetve néha egy kellemes 20 fokos tavaszi napsütés. A trópusi forróság és a magas páratartalom, sokszor nagyon megviseli a szervezetemet. De persze, ha választani kellene, akkor még így is a napsütést, hőséget választanám.



Milyen jó tanácsot adna egy turistának?

Azt javaslom mindenkinek, aki Balira utazik, hogy ne legyenek elvárásai. A kinn töltött idő alatt igyekezzen nyitott lenni és elvonatkoztatni Európától, próbáljon megmerítkezni, feltöltődni a látottakból, és amennyire lehet, egy picit átvenni a helyiek életszemléletéből. Emellett egy-egy helyen, ami igazán megérinti az utazót, ott több időt eltölteni, hátra dőlni és élvezni, megélni a pillanatot.