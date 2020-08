Frissítettek a szabályokon: Hova és milyen feltételek mellett utazhatunk?

Csehország

Szlovákia a biztonságos, alacsony kockázatú országok közé van sorol­va, így oda nem szükséges a negatív Covid-19-teszt felmutatása, és ha­zaérkezéskor sem kell karanténba vonulnunk.

Ausztria

Ausztriába is korlátok nélkül utaz­hatunk, nincs szükség negatív tesztre, és beutazáskor és hazaér­kezéskor sem kell karanténba vo­nulnunk. Azonos szabályok vonat­koznak a tranzitutasokra is, azaz, ha Ausztrián keresztül egy másik országba utazunk. Augusztus 17- től az osztrák kormány szigorítást vezetett be a Horvátországból ér­kezők részére, mindenki, aki az országból tér vissza, vagy utazna át egy másik országba (pl. Szlo­vákiába), 72 óránál nem régebbi, negatív tesztet kell felmutasson, vagy házi karanténba kell vonul­jon a teszt elvégzéséig, és/vagy a negatív eredményig. Az intézkedés miatt megerősítették a rendőrségi és egyészségügyi ellenőrzéseket a szlovén, a magyar és az olasz ha­táron. A szlovák–osztrák határon ilyet nem terveznek.

Magyarország

Az EU legtöbb országa, így Szlo­vákia is úgynevezett „zöld zónába” van sorolva, azaz ezekből az orszá­gokból korlátozás és teszt felmu­tatása nélkül utazhatunk Magyar­országra, illetve utazhatunk át az országon másik, zöld zónás ország­ba. Szintén korlátozások nélkül ve­hetjük igénybe a budapesti repülő­teret, az onnan induló járatokat, ha azok zöld zónás országba tartanak.

Lengyelország

Északi szomszédunkhoz is korlá­tozások nélkül utazhatunk, nem kell negatív tesztet felmutatni, és karanténba se kell vonulni – sem a beutazáskor, sem pedig a hazaté­réskor. A két ország közötti összes határ nyitva van, és engedélyezettek a repülések Szlovákia és Lengyelor­szág között.

Ukrajna

Augusztus 11-től újra zöld zó­nába sorolta Szlovákiát az ukrán kormány, így már oda sem kell negatív teszt felmutatása, és karan­téntól sem kell tartanunk. Ugyan­akkor a határon fel kell mutatni az utasbiztosítást, amely az egész kinntartózkodás alatt érvényes, és tartalmazza a koronavírussal kap­csolatos, esetleges kiadások fedezé­sét. A biztosítást csak olyan társa­ságnál lehet megkötni, amelynek van képviselete vagy partnerbizto­sító-társasága Ukrajnában.

Horvátország

Horvátországba is korlátozások nél­kül utazhatunk, ugyanakkor a helyi belügyminisztérium azt javasolja az országba érkezőknek, hogy előzete­sen regisztráljanak az entercroatia. mup.hr oldalon.

Olaszország

Olaszországba is korlátozások nél­kül utazhatunk, de csak akkor, ha egy másik, biztonságos országból lépünk be, illetve, ha az utóbbi 14 napban nem jártunk egy nem biztonságosnak mondott ország­ban. A határon ki kell tölteni egy nyilatkozatot, amelyet a szállító cégnek kell átadni, vagy egy eset­leges rendőrségi ellenőrzés során kell felmutatni. Augusztus 13-tól, azokat az utasokat, akik az belépés előtti 14 napban Horvátországban, Spanyolországban, Görögország­ban vagy Máltán jártak, tesztelni fogják – ha nem tudnak felmutatni egy 72 óránál nem régebbi, negatív koronavírustesztet.

Németország

Augusztus 8-tól a kockázatos or­szágokból érkezőknek kötelező a Covid-19-teszt. Szlovákia azonban biztonságos országnak számít, így mi korlátozások nélkül utazhatunk Németországba.

Görögország

Továbbra is kötelező az előzetes re­gisztráció a Görögországba utazók­nak, az adatlapot a https://travel.gov.gr/#/ oldalon lehet kitölteni. A regisztrációt követően minden utas egy egyéni, QR-kódot kap, ezt kell felmutatni az országba lé­péskor, vagy az indulási repülőté­ren a check-in pultnál. Az előzetes regisztráció elmulasztása 500 eurós büntetést vonhat maga után. Az országba utazókat véletlenszerűen tesztelik, ha belekerülünk ebbe a csoportba, akkor már a határon elvégzik a tesztet, és meg kell várni annak eredményét az adatlapon be­jelentett címen tartózkodva. Ha 24 órán belül nem érkezik telefonhí­vás a tesztelés eredményéről, akkor az negatívnak tekinthető. Pozitív eredmény esetén kötelező a 14 na­pos karantén.

Bulgária

A szlovák állampolgárok Bulgáriá­ba is korlátozások nélkül utazhat­nak, nincs szükség negatív teszt felmutatására, és karanténtól sem kell tartani.