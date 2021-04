Foglaljon szállást mielőbb a nyaralásra, egyre drágábbak a hotelszobák

Újranyitás

Bár egyelőre még senki se tudja, mikor lesz pontosan az újranyitás, ám az már jól látható, hogy erre va­lamikor május-júniusban kerül sor. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyári hó­napokban megindul a turizmus, sőt, a jelenlegi trendek szerint nemcsak beindul, hanem egyenesen berob­ban. Számos példa mutatja, hogy amint újra elérhetővé válik az utazás, az emberek szinte megrohamozzák az internetet, hogy repülőjegyet, szállást foglaljanak. Az Amerikai Egyesült Államokban például oly­annyira sikeres a nyitás, hogy már több jegyet adnak el a légitársasá­gok, mint a járvány előtti év azonos időszakában, a húsvéti járatok is telt házzal üzemeltek, sőt, van olyan lé­gitársaság, amely már jelezte: akkora az igény a repülésre, hogy már má­jusban a teljes flottát üzembe állítják, hogy bírják kapacitásokkal az óriási érdeklődést. Bár a hotelek esetében még nem jelentettek ilyen szintű ro­hamot, ám biztosra vehetjük, hogy ahogy a repülőjegyek fogynak, úgy telnek meg a hotelszobák is.

Rugalmas foglalás

Ha nyáron, ősszel szeretnénk utaz-ni, akkor már most érdemes fi­gyelni az ajánlatokat, és ha van olyan ár, akció (most még nagyon sok hotel akciózza a nyári, őszi szállásokat), ami megfelel, akkor érdemes lecsapni rá. Ahogy a lé­gitársaságoknál, úgy a hoteleknél is jellemző, hogy ingyenes módo­sítást kínálnak, azaz, ha később mennénk, akkor sincs baj, nem vész el a pénzünk. A hoteleknél van még egy előny: csak mini­mális részük alkalmazza az árkü­lönbözeti szabályt, azaz, ha mégse az eredeti időpontban utaznánk, hanem később (korábban), akkor nem kell kifizetni a különbséget, ha időközben drágult a szoba ára (legfeljebb csak az ünnepi idősza­kok – karácsony, újév – számíthat­nak kivételnek).

Flexibilis árak

Minden hotel több árkategóriát kínál a szobákra, a legolcsóbb az, amelyet azonnal ki kell fizetni – bár korábban ezeket nem lehetett töröl­ni, vagy módosítani, most ezek ese­tében is lehetőség van az utólagos változtatásra. Ám ha utazni szeret­ne, akkor érdemes a kicsit drágább, ám flexibilis szobaárat (lehetőleg reggelivel) foglalni – ezek előnye, hogy érkezés előtti néhány napig korlátlan számban módosíthatjuk, vagy akár le is mondhatjuk. És a fő előny, hogy csak érkezés előtt, vagy a helyszínen kell fizetni, azaz, ha köz­ben megjelenik egy speciális akció, olcsóbb ár (vagy egy másik hotelben van ilyen), akkor minden következ­mény nélkül átfoglaljuk az olcsóbb árat, az eredeti foglalást pedig tö­röljük. Nyilván, úgy etikus, hogy csak akkor foglaljunk, ha valóban utazni szeretnénk, és megfelel igé­nyeinknek a választott hotel, hiszen a kamu foglalások (valós igény nél­küliek) nem etikusak a szállodával, és a többi, foglalni vágyó turistával szemben. A pár napos halasztás, dá­tummódosítás belefér, de ne legyen egy célállomásra 5 foglalás, hogy abból négyet töröljünk, csak mert most a rendszer ezt engedélyezi.

Azaz ha idén utazni szeretnénk, érdemes már most nézegetni a szállásokat, az árakat, hiszen mi­nél közelebb kerülünk a tényleges nyitáshoz, annál többe kerülnek a hotelszobák.