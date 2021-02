Felpöröghet a turizmus nyárra, drága lehet a nyaralás

Bármennyire is hihetetlenül hangzik, az utazási irodák rendkívül optimisták, arra számítanak, hogy a nyitások után berobban az utazási kedv, és nem lesz elég a most lekötött kapacitás. - Fotó: shutterstock.com

Január és valószínűleg a február is még a korlátozások jegyében fog telni, ám már­cius már fordulatot hozhat, és egyre több olyan ország lesz, amely újranyit a turisták előtt. Ennek első jele, hogy Ciprus már most bejelentette, március elsején feloldja az utazási korlátozásokat, ismét megnyit-ja határait a külföldi vendégek előtt. De milyen lesz az idei utazási szezon? Tényleg drágább lesz a tengerparti nyaralás? Ha igen, miért? Cikkünkből ez is kiderül.

Január és valószínűleg a február is még a korlátozások jegyében fog telni, ám már­cius már fordulatot hozhat, és egyre több olyan ország lesz, amely újranyit a turisták előtt. Ennek első jele, hogy Ciprus már most bejelentette, március elsején feloldja az utazási korlátozásokat, ismét megnyit-ja határait a külföldi vendégek előtt. De milyen lesz az idei utazási szezon? Tényleg drágább lesz a tengerparti nyaralás? Ha igen, miért? Cikkünkből ez is kiderül.

Mielőtt azonban megnézzük az egyes ágakat, fontos megjegyezni, hogy jóslatunk a mai állapotokból indul ki, feltételezve, hogy nem lesz újabb és újabb variáns – ezzel pedig további vagy akár még szigorúbb korlátozások –, és az oltásokkal is nagyobb fordulatra kapcsolnak, legkésőbb február második felében.

Síelés

Ami szinte már biztos, az idei síelési szezon minden bizonnyal elmarad. Legfeljebb február második felében, márciusban mehetünk majd fel a hegyekbe, de akkor is csak egynapos kirándulásra, a helyi szállodák még zárva tarthatnak. A síelés és a téli sportok szerelmesei teljes értékű, a korábban megszokott sítúrán – wellnesszel –, csak az év végén, a jövő év elején vehetnek részt.

Városlátogatások

Ha a korábban megszokott tavaszi, nyári városlátogatást szeretne Európában, akkor erre minden bizonnyal már tavasszal sort keríthet. Ez az utazási forma semmiképp sem fog drágulni, hiszen az újranyitást követően minden ország, szolgáltató azon lesz, hogy a lehető leggyorsabban visszatérjenek a vendégek, így sok akciós (csomag)ajánlatra számíthatunk.

Egzotikus utazások

Ahogy a síelések esetében, úgy az egzotikus utazásoknál is hasonló a helyzet, a jellemzően a téli hónapokban szervezett, távolabbi utazások idén elmaradtak, és már nem is nagyon lesznek, így aki ilyet szeretne, annak az év végén, következő év elején érdemes útrakelni. Persze, vannak kivetélek, hiszen néhány – éppen ebbe a kategóriába tartozó – ország most is várja a turistákat, így akit nem zavar, hogy hazatérve karanténbe kell vonuljon, és ennyit megér neki egy kirándulás, az bátran útra kelhet pl. Mexikóba, Zanzibárba, Brazíliába, a Maldív-szigetekre. Akik ott jártak, rendkívül elégedetten tértek vissza a különleges nyaralásról.

Repülések

Amint megnyílnak a határok, a légitársaságok is bevetik kapacitásaikat, ami azt jelenti, hogy nagyon sok olcsó jegy közül válogathatunk – szinte mindenhova akciós jeggyel repülhetünk. Ez a trend várhatóan idén folyamatos lesz, mivel a drága jegyek egyik oka az üzleti utazás, ám ez még idén nem tér vissza. Legfeljebb néhány, rendkívül kihasznált útvonalon lehetnek drágábbak a jegyek, ám ez sem fog többe kerülni, mint a járvány előtt.

Szállások

A repülőjegyekhez hasonlóan a (városi) szállodák is akciókkal indíthatnak, sok olyan hírlevél érkezik most is, ahol 35–40 százalékos kedvezménnyel, és teljes körű rugalmassággal (ingyen módosítható, törölhető) kínálják a hotelszobákat. Ha megnyitnak a határok, akkor nagy lesz a harc az utasokért, a turistákért, hiszen csak ez a szegmens lesz az, amelyből meríteni tudnak – az üzleti és konferenciaturizmusra fókuszáló hotelek is az egyéni utasokat szólítják meg, érdemes lesz élni a lehetőséggel, hogy fél áron vagy még ennél is olcsóbban szállhatunk meg. A nagy nemzetközi hotelláncok pedig speciális hűségakciókkal, kedvezményekkel csábítanak.

Wellnesskirándulások

A wellnesshotelek esetében nem számíthatunk jelentős árengedményre, várhatóan a járvány előtti szinten fogják tartani az árakat – ennek oka, hogy ezek a szállodák viszonylag gyorsan újra megtelnek, amint megnyílnak a piacok, a kiemelt időszakokban (húsvét, karácsony) pedig idén is drágább csomagajánlatok közül válogathatunk. Ez akkor is igaz lesz, ha az újranyitás után egy ideig még csak korlátozott kapacitással működhetnek.

Tengerparti nyaralások

Az egyik legizgalmasabb terület a tengerparti nyaralásoké. Bármennyire is hihetetlenül hangzik, az utazási irodák rendkívül optimisták, arra számítanak, hogy a nyitások után berobban az utazási kedv, és nem lesz elég a most lekötött kapacitás. Ez pedig a nyári hónapokban telt házas charterjáratokat, drágább nyaralásokat eredményezhet. Sokan a több mint egyéves bezártság után nyaralni, pihenni szeretnének, így előfordulhat, hogy aki júliusban vagy augusztusban – ami egyébként a főszezonnak számít – szeretne nyaralni, az csak nagyon kevés ajánlat közül választhat, azt is akár a járvány előtt megszokott árnál is drágábban. Szeptemberre várhatóan lenyugszik a piac, és ismét olcsóbb lesz a tengerparti nyaralás. A főszezoni drágulás a tengerparti hotelek esetében is reális forgatókönyv, sok szállodatulajdonos minden eddiginél jobb szezonra számít(hat). És ez az árakon is meglátszik majd.

Last minute utazások

Bár a legtöbben csak indulás előtt pár héttel foglalnak idén nyaralást, ez nem jelenti azt, hogy a last minute akció olcsóbb árat fog jelenteni. Várhatóan idén szinte eltűnnek az utolsó pillanatos árak, így ha utazna, akkor érdemes lényegesen korábban foglalni – az utazási irodák is rugalmasabbak még, sok helyen nincs előleg, vagy díjmentes módosítást is kínálnak.