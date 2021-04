Érkezik az egészségügyi igazolás, korábbi nevén vakcinaútlevél

Finisébe érkezett az Európai Unió által javasolt egészségügyi igazolás (korábban vakcinaútlevélként hi­vatkoztunk rá) előkészülete, egyre több információ kerül napvilágra. Ami lényeges, hogy a dokumen­tumon – a személyes adatokon mellett – nemcsak az oltásról szóló adatok szerepelnek, de ezzel tudjuk igazolni az esetleges PCR-tesztet, vagy azt, ha már átestünk a be­tegségen. Ez utóbbi nem sokáig érvényes, a tervezett szerint há­rom hónapos felmentés szerezhe­tő egy betegség után. Mint ahogy azt Didier Reynders, az Európai Bizottság jogérvényesülésért fe­lelős tagja egy sajtóbeszélgetésen elmondta: ez nem vakcinaútlevél – mivel ezzel azok is utazhatnak, akik még nem kapták meg az ol­tást (számukra jelent megoldást a PCR-teszt), vagy akik nem is sze­retnék a vakcinát. További fontos szempont, hogy az egészségügyi igazolás tartalmazni fogja a vakcina nevét is, így az uniós országok köte­lesek lesznek elfogadni az Európai Gyógyszerügynökség által jóváha­gyott vakcinákat. Ha valaki olyan oltást kapott, amelyeknek egyelőre nincs európai engedélye, azok sor­sáról az egyes államok dönthetnek – vagyis aki kínai vagy orosz vakci­nát kapott, nem biztos, hogy min­den országba beléphet korlátozások nélkül (lehet, ez esetben is szükség lesz PCR-tesztre). Reynders szerint az egészségügyi igazolás mindaddig érvényben és használatban marad, amíg a WHO ki nem jelenti, hogy véget ért a világjárvány. Az elképze­lések szerint az utasokat már az in­dulási repülőtéren ellenőrizhetnék, hogy teljesíti-e a célországba lépés feltételeit. A tervezet szerint az iga­zolás a nyári szezon elején, azaz jú­niusban lesz elérhető, minden EU-s állampolgárnak jár majd.

A napokban már megnyílt a re­gisztrációs lehetőség a 40 évnél idősebb állampolgárok számára is, így ha ebbe a csoportba tar­tozik, érdemes regisztrálni, mivel az első oltás, valamint a második adag beadása között 4-10 hét is eltelik, és a második oltás utáni két héttel tekinthető valaki vé­dettnek – vagyis ekkor nyílhat meg számára újra az utazás lehe­tősége, Európán belül, vagy a vi­lág többi országába.

Közben az Amadeus legfrissebb ku­tatásából kiderült, hogy a legtöbb utazó – a megkérdezettek 91 szá­zaléka – szívesen használná a jövő­ben a digitális egészségügyi igazolás valamilyen formáját, amennyiben az hozzásegítené őket a könnyebb utazáshoz.

Az Amadeus-tanulmány részeként Censuswide által készített közvéle­mény-kutatás több mint 1000 em­bert vizsgált meg kilenc különböző globális piacon: Franciaországban, Spanyolországban, Németország­ban, Indiában, az Egyesült Arab Emírségekben, Oroszországban, Szingapúrban, az Egyesült Király­ságban és az Egyesült Államokban. A 9055 válaszadó mindegyike járt valamely külföldi országban az utóbbi 18 hónap során. A kuta­tásból kiderült, hogy a válaszadók csaknem háromnegyede örömmel osztaná meg egészségügyi adata­it elektronikusan, amennyiben ez lehetővé tenné számára, hogy kevesebb személyes interakcióval haladjon át a repülőtereken – írja a TTG Media. További 72 százalék azt mondta, hogy ha az egészség­ügyi igazolás lehetővé tenné, hogy több úti célra eljusson, örömmel megosztaná adatait és megenged­né azok elektronikus tárolását. A válaszadók 68 százaléka azonban inkább az általa jól ismert, gyakran használt légitársaságokkal osztaná meg az egészségügyi adatait, ha azok lehetőséget kínálnának a digi­tális tárolásra.

A válaszadók fő problémája a digi­tális igazolásokkal az adatbiztonság és a hackertámadásoktól való féle­lem volt (38 százalék). Emellett 35 százalékuk említette a kért adatok típusával (szenzitív egészségügyi in­formációk) kapcsolatos adatvédel­mi aggályokat, míg 30 százalék az átláthatóságot, az adatok megosz­tásának módját és ellenőrzésének hiányát tartja problémásnak.

(Szabó Laci, Turizmus)