Elszaporodtak az 1000 euró fölötti repülőjegyek, drága a nyári utazás

Most megnéztük azt is, hogy három évvel korábban, azaz az utolsó járvány előtti időszakban, hogy nézett ki ugyanez a táblázat, és az eredmény igazolja, hogy akkor lényegesen olcsóbb volt az utazás, van, ahol most háromszor annyi egy retúrjegy, mint 2019-ben. Akkor, júliushoz képest 11 százalékos átlagos csökkenés volt, a táblázatban szereplő helyszínekre az átlagos jegyár 394 euró volt, most ugyanez 777 euró… Ha valaki szeretné megnézni a 2019-es táblázatot is, összehasonlítani az akkori árakat, akkor a cikkünk végén található táblázatokból ezt megteheti.

Ha a mostani jegyeket nézzük, az európai célállomásokat, akkor jól látható, hogy néhány városba azért még lehet találni kedvezőnek mondható jegyeket, Brüsszel, Róma és London 36–54 euró közötti áron foglalható. Van pár középáras, még elfogadható célállomás is, ilyen Athén (87 €), Barcelona (112 €), Reykjavík (139 €) és Párizs (104 €). A korábban lényegesen kedvezőbb árfekvésű célállomásokra már sokkal drágább a jegy, a legtöbb helyen duplájába, vagy még annál is többe kerül a mostani jegyár. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk Amszterdamot (139 €), Berlint (112 €), Lisszabont (136 €), Isztambult (189 €) és Koppenhágát (151 €). Ha valaki tengerpartra utazna nyáron, az még ennél is magasabb árakra számíthat, ott vastagon fog a légitársaságok ceruzája, ha az árképzésről van szó.

A legnagyobb változást a távolabbi célállomásoknál láthatjuk, igaz, itt is van néhány, még kedvezőnek mondható desztináció, de olyan is akad, ahová az ezer eurót meghaladó jegyárral kell számoljunk, sőt! Előbb nézzük, melyek azok a helyek, ahova még kedvező áron utazhatunk. Ide tartozik Dubaj (219 €), a Maldív-szigetek (645 €) és New York (608 €), az összes többi már lényegesen drágább – nemcsak a 2019-es árakhoz viszonyítva, de a júliusihoz is. Az előző hónapban pl. Bangkok még 806 euró volt (2019-ben 528 €), most már csaknem 1500 euró. Bali szigetére is méregdrága repülni, csaknem 2250 euró egy jegy (júliusban 1228, 2019-ben 901 euró volt). A másik thai célállomás, Phuket is nagyot drágult (1556 €), pedig 2019-ben ilyenkor csak 589 euró volt a jegy. Tokióba is szinte megkétszeröződött a jegyár, előző hónapban 724 euró volt, most 1441 euró (2019-ben 627 € volt).

Ez a brutális áremelkedés csúcsa lehet, várhatóan az őszi hónapokra már visszaesnek az árak – ennek két oka is van, az egyik, hogy a nyári kereslet szinte egyik pillanatról a másikra eltűnik, és ilyen árak mellett már nem lesz, aki foglaljon, a másik, hogy a mostani drágaság miatt elfogy az emberek utazásra szánt kerete, így csak akciós, vagy legalább elfogadható árú jegyekkel lehet újra utazásra csábítani.