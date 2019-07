Csobbanás a medencékbe, a nyári programokba

Fürdők, aquaparkok

Szerencsére mind Szlovákiában, mind pedig Magyarországon, de akár a szomszédos Ausztriában és Csehországban is megannyi fürdő várja a vendégeket. A legnépszerűbbek már komplex szolgáltatást kínálnak, azaz nemcsak megannyi medence várja az odalátogatókat, de még csúszdákkal, tobogánokkal, kalandparkokkal is kiegészül a kínálat, sőt, akinek nem elég a kinti nagy hőség, az még a – szintén a fürdőkhöz tartozó – wellnessvilágban szaunázhat. Aki pedig a termálfürdő szerelmese, szereti a kellemesen forró, 38–40 fokos vizet, annak érdemes olyan fürdőt választani, ahol ilyet is kínálnak. Szerencsére nagyon sok ilyen van már a környékünkön, e téren kifejezetten gazdag a kínálat Budapesten és a hazai, magyarországi/ausztriai fürdővárosokban is.



Nyári programok

Nyáron felpörög a turizmus, a fürdőzőkre építő városok, települések számos olyan programmal várják az odalátogatókat, amelyek még színesebbé tehetnek egy hosszú hétvégét vagy akár hosszabb nyaralást. Ha csak egy pillantást vetünk az egyes helyek kínálatára, akkor megállapíthatjuk, hogy szinte még felsorolni is lehetetlen lenne őket, így most csak néhány izgalmasabbra hívjuk fel a figyelmet.



Éjszakai fürdőzés Hajdúszoboszlón

Hajdúszoboszlón, a népszerű magyarországi fürdővárosban nyáron felpörög az élet, számos program és fesztivál közül választhatnak az odalátogatók. De a nyári hónapokban minden pénteken és szombaton este 9 órától éjfélig zenés éjszakai fürdőzés is lesz, amely igazán hangulatos program a kellemes nyári estékre. A zenés pancsolás egyik csúcspontja az éjszakai hullámverés (10-kor és 11-kor is van).



Budapesti kirándulás

Nem véletlen, hogy a magyar főváros ilyen népszerű a turisták körében. Budapesten a városnézésen, a sok-sok látnivalón túl számos fürdőzési lehetőség is várja az idelátogatókat. A szabadtéri strandok – köztük a Gellért fürdő, a margitszigeti Palatinus fürdő, a városligeti Széchenyi fürdő – kötelező programnak számítanak, de aki nem akar a sok turistával együtt pancsolni, az azokat a helyeket is választhatja, amelyeket a helyiek szeretnek. Ez utóbbi kategóriában az egyik a Római fürdő, a másik pedig az egész évben nyitva tartó, termálvizes medencét és szaunavilágot is kínáló Lukács fürdő. És egy igazi csemege azoknak, akik exkluzív helyet is kipróbálnának, ez a Lukács fürdő melletti Irgalmasok Veli Bej Fürdője, amely Budapest egyik legszebb törökfürdője. A Margit híd budai hídfőjétől nem messze lévő törökfürdőt a 16. században alapították, és egy közelmúltbeli felújítás után ez a legmodernebb budapesti törökfürdő. A gyönyörűen felújított törökfürdő öt különböző vízhőmérsékletű török medencéje mellett egy vadonatúj wellness-részleg áll a vendégek rendelkezésére jacuzzival, két gőzkamrával, finn és infraszaunával, masszázszuhanyokkal, jégkészítő géppel, hydroxeur- és tangentorkáddal, Kneipp-sétálóval, úszómedencével és masszázzsal.

S ha már a budapesti fürdőzésekről van szó, akkor nem szabad kihagyni a népszerű Aquaworld vízi parkot sem, ahol idén még több lehetőség közül választhatunk, újabb medencékkel, kalandparkkal, speciális (gyerek)programokkal bővült a kínálat. Aki ide utazik, annak érdemes megszállni a nagyon jó minőséget kínáló Aquaworld Resort szállodában.



Balaton

Ha nyár és Magyarország, akkor nem maradhat ki a Balaton sem. A nyári szabadság, az egymást érő fesztiválok éppúgy a Balatont jelentik, mint a természet csodálatos békéje vagy a Balaton-felvidéki tanúhegyek felejthetetlen panorámája. Emlékezetes kiállítások, nyári színházi bemutatók, megannyi műemlék, kastélyok édesgetik a Balatonhoz a látogatókat: a szigligeti, nagyvázsonyi vár romjai, a somogyvári történelmi emlékhely, épített örökségeink a történelmi múltba repítik az arra járót. Az egyházi emlékek, mint a tihanyi bencés apátság, a múzeumok, mint a keszthelyi Festetics-kastély, a siófoki Kálmán Imre Múzeum vagy az edericsi Afrika-múzeum akár hűvösebb időben is tartalmas időtöltést kínálnak. Minden percet ki lehet használni a „magyar tenger” és környéke megannyi csodájának felfedezése közben. Ezer program, ezer titkot rejtő, ezerarcú táj…

De hogy az idei programok közül is említsünk párat: Július 19. és 28. között várja az odalátogatókat a Művészetek Völgye Kapolcson, mely a nyári művészeti fesztiválok igazi fénypontja. Július 18. és 20. között rendezik Európa legnagyobb tókerülő versenyét, az 51. Kékszalagot. Egy életre szóló élmény azoknak, akik elindulnak a versenyen, és hatalmas látványosság azoknak, akik csak a partról nézik és szurkolnak. Felvonulnak elegáns klasszikusok, száguldó-repülő katamaránok és amatőr hajók is. A 160 km-es vitorlásverseny igazi kaland mindenkinek! Augusztus 16–20. között finom borok, színvonalas koncertek, kézműves foglalkozások, népi játszótér és tűzijáték is várja az érdeklődőket a hévízi Deák téren és a Festetics téren, a Hévízi Borünnepen. A hazai nagy borvidékek képviselői mellett természetesen a zalai borászatok is bemutatkoznak a többnapos programsorozaton.

Nagyvárosok, vidék

A fürdőzési lehetőségek közül nem maradhatnak ki az olyan népszerű fürdővárosok sem, mint Bükfürdő, Sárvár, Hévíz, Kehidakustány, s a miskolci Barlangfürdő sem. S ha már elegünk van a pancsolásból, akkor érdemes ellátogatni a többi magyarországi nagyvárosba is, mindegyik számos nyári programmal, fesztivállal, rendezvénnyel várja a turistákat. Debrecen, Miskolc, Szeged, Győr, Eger, Komárom – csak hogy néhány példát említsünk. De ha inkább vidéki hangulatra, esetleg csendre vágyik, akkor is jó célpont lehet Magyarország, gondoljunk csak a várakra, a várromokra, a túrázási lehetőségekre vagy akár a Hortobágyra. Van miből választani, úgyhogy ezen a nyáron is irány Magyarország!