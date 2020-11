Covid-pass: A jövő útlevele?

A hírek szerint a most tervezett Covid-pass az első körben az európai újranyitásban segíthet, de később akár az egész világon is használhatnák, elfogadhatnák egy egységes irányelv alapján. - Shutterstock-felvétel

Több kezdeményezés is napvilágot látott az utóbbi napokban, ezek mindegyike arra enged következtetni, hogy más lesz az utazás, a repülés a jövőben. Viszont ami jó hír: lesz rá lehetőség, még akkor is, ha az útlevél, a repülőjegy és a beszállókártya mellé még egy igazolást, dokumentumot is elkérhetnek. Minden bizonnyal – egy ideig – ez lesz a jövő útlevele.

Több kezdeményezés is napvilágot látott az utóbbi napokban, ezek mindegyike arra enged következtetni, hogy más lesz az utazás, a repülés a jövőben. Viszont ami jó hír: lesz rá lehetőség, még akkor is, ha az útlevél, a repülőjegy és a beszállókártya mellé még egy igazolást, dokumentumot is elkérhetnek. Minden bizonnyal – egy ideig – ez lesz a jövő útlevele.



Az első „ötlet” a Qantas vezérigazgatójától származik, Alan Joyce ugyanis egy helyi lapnak azt mondta, hogy amint elérhető lesz a vakcina, megváltoztatják az utazási feltételeket, és azt követően csak azok léphetnek majd a járataik fedélzetére, akik igazolni tudják, hogy már megkapták a koronavírus elleni oltást. Amennyire logikusnak tűnhet ez a feltétel, annyira meredek is – a tömeges oltás ugyanis hónapokat vehet igénybe, így gyakorlatilag ezzel lemondana arról, hogy 2021-ben visszatérjenek az utasok a légitársaság gépeinek fedélzetére. Nem véletlen, hogy a legnagyobb európai légitársaságok máris jelezték, egyelőre nem terveznek hasonló korlátozást, és végső soron, hogy ki utazhat egy-egy országba, és milyen iratokkal, azt nem a légitársaság, hanem a célország szabja meg. Ahogy eddig is volt – ha valahova vízum kellett, akkor csak ennek felmutatása után foglalhattuk el ülőhelyünket a repülőgép fedélzetén.

Egy másik ötletről pedig egyre többet hallani Európában és Szlovákiában is – ez pedig az úgynevezett Covid-pass. Ennek lényege, hogy mindenkinek lenne egy ilyen dokumentuma, ebben pedig azt jegyeznék fel, hogy a tulajdonosa mikor volt teszten, mikor kapott oltást – ha már kapott –, illetve azt, hogy adott esetben már átesett-e a fertőzésen. Ez utóbbi azért is fontos, mert aki az utóbbi hónapokban átesett a fertőzésen, az a mostani adatok szerint legalább fél évnyi védettséget is szerzett ezzel, így ő ez alatt az idő alatt nem kockázatos. Már van is néhány ország, amely a kivételek között megemlíti ezt a kategóriát, köztük Magyarország is – és hamarosan Szlovákiában is életbe léphet ez a szabály. A hírek szerint a most tervezett Covid-pass az első körben az európai újranyitásban segíthet, de később akár az egész világon is használhatnák, elfogadhatnák egy egységes irányelv alapján.

Bármi is lesz, annyi már most biztos, hogy 2021-ben más lesz az utazás, az idei félelem hullámai még érintik a következő évet. Így bár minden ország visszavárja a turistákat, azért óvatos is lesz. Ha azonban egy ilyen dokumentum felmutatása az ára annak, hogy újra utazhassunk, barangolhassunk az öreg kontinensen vagy a nagyvilágban, ám legyen! Ahogy egy vízumköteles országba is elutazunk, mert szeretnénk bejárni, és nem okoz gondot az utazási engedély beszerzése, így az új szabályok sem jelenthetnek problémát – ha kell, beszerezzük ezt az iratot is. Hiszen hamarosan újra utazhatunk, és visszakapjuk a szabadságunkat.