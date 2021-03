Az őszi utazásokat is bátran tervezhetjük

Egy héttel korábban arról írtunk, mi­lyen lehetőségei vannak azoknak, akik nyári utazá­sokat terveznek, most pedig azok­nak adunk tippeket és tanácsokat, akik (az esetleges nyári vakáció után vagy helyett) ősszel (is) útra kelné­nek, hogy felfedezzék valamelyik nagyvárost, világvárost, vagy egy körutazás során pihenjék ki fára­dalmaikat.

Egy héttel korábban arról írtunk, mi­lyen lehetőségei vannak azoknak, akik nyári utazá­sokat terveznek, most pedig azok­nak adunk tippeket és tanácsokat, akik (az esetleges nyári vakáció után vagy helyett) ősszel (is) útra kelné­nek, hogy felfedezzék valamelyik nagyvárost, világvárost, vagy egy körutazás során pihenjék ki fára­dalmaikat.

Mire számíthatunk?

Ha most megnézzük, mely orszá­gok vannak zárva, akkor szinte alig találunk olyat, amely tárt karokkal várja a turistákat. Ám az oltások előrehaladtával, a nyári prognózi­sok szerint májusban, de legkésőbb júniusban már elkezdődnek a nyi­tások, előbb az unión belül, majd a világ többi országában is. Ha nem üti fel a fejét valamilyen veszélyes mutáns, és minden a tervek szerint halad, akkor ősszel már fordított lesz a helyzet – alig lesz olyan or­szág, amely még ekkor is karan­ténra kötelezi a belépő turistákat, várhatóan ekkor már szabadon mo­zoghatunk, utazhatunk. Legfeljebb a vakcinaútlevél lesz az egyetlen fel­tétel az utazáshoz.

Hova utazzunk?

Őszi utazásokhoz gyakorlatilag bár-milyen célállomás mellett dönthe­tünk – lehet egy későbbi tengerpar­ti nyaralás – az idei szezon várható­an szeptember–októberig kitolódik – akár Európában, de jó választás lehet Egyiptom, Törökország, Tu­nézia vagy Marokkó is. De dönt­hetünk úgy is, hogy felkeressünk egy európai vagy akár távolabbi nagyvárost – a jó hír, hogy ekkorra már várhatóan minden nyitva lesz (már amelyik bolt, hotel, szolgálta­tó túléli a járvány miatti válságot), ha megtelni nem is fognak, de újra benépesednek az utcák, a látniva­lók, így nem lesz olyan érzésünk, mintha szellemvárosban járnánk. Aki pedig egy hosszabb, távolab­bi utazást tervez, annak érdemes egy körutazáson is elgondolkozni, akár egy országot bebarangolva (pl. USA, Kanada, Mexikó), akár töb­bet is érintve (erre ideális Ázsia), és mindezt még pár napnyi tengerpar­ti nyaralással is fel lehet turbózni.

Utazási irodás megoldás

Az utazási irodát azoknak ajánljuk, akik pl. all inclusive tengerparti nyaralást szeretnének, ez egyszerűbb és olcsóbb is, mintha mi magunk szerveznénk. Ugyanez igaz a köruta­zásokra is – igaz, ezt kis ügyességgel magunk is összeállíthatjuk.

Egyéni szervezésben

Európai városlátogatások eseté-ben egyértelműen az egyéni szer­vezés a nyerő választás. Itt ugyanis nem kell más, mint egy repülő­jegy-, és egy szállásfoglalás. A kör-utazásoknál is ez az alap, de ott akár több repjegyre, gondosan kiter-vezett útvonalra, és több hotelfogla­lásra is szükség lehet – ám ennek elő­nye, hogy rugalmasabb és olcsóbb is, mintha irodai csomagot fogla­lunk. A helyszíni kirándulásokra pedig a legjobb megoldás, ha vala­milyen helyi, online iroda kínálatát nézzük végig – ez ötleteknek is jó, de foglalhatunk is az oldalon (előtte nézzük meg a neten a megbízható­sági mutatóikat is).

Szállások

Ma már a legtöbb hotel kínál ak­ciós ajánlatokat az őszi időpontok­ra, sok olyan szálloda van, ahol, ha most foglalunk, rendkívüli kedvezményeket kapunk, akad­nak olyanok is, amelyek most ingyenreggelivel csábítják a turis­tákat. Mivel várhatóan a nyáron felpörög a turizmus, nem kizárt, hogy júniustól emelkednek az árak, így, ha ősszel utaznánk, ér­demes most megnézni az ajánla­tokat – a legtöbb hotel ingyenes lemondási lehetőséget is kínál, sőt, vannak hotelek, amelyek nem is kérik el most a pénzt, azt elég csak (pár nappal vagy héttel) az érkezés előtt kifizetni. Mivel az üzleti uta­zásokra még várni kell, érdemes megnézni a magasabb, négy- és ötcsillagos hotelek árait is, megle­pően olcsón foglalhatunk szobát ezekben a luxusszállodákban.

Repülőjegyek

A hotelekhez hasonló a repülője­gyes piac is, most megannyi akció, szuperolcsó ár van a piacon, legyen szó hagyományos, vagy fapados lé­gitársaságokról. Ingyenes módosítás, átfoglalás, lemondás – ez le­gyen szempont, de most szinte mindegyik fuvarozó ilyen kondí­ciókkal adja a legolcsóbb jegyeket is. Érdemes tehát már most elkez­deni a szervezést, lefoglalni az őszi utazást, hiszen nyártól minden bi­zonnyal emelkedni fognak az árak.