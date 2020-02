Amszterdam: ne mutogassák a prostit, mint egy bazári majmot!

Az április végén életbe lépő szabályok szerint az egyik legfontosabb intézkedés, hogy ki lesznek tiltva a vezetett túrák a holland főváros híres piros lámpás negyedéből – igaz, a turisták továbbra is bemehetnek. Azonban a városvezetés annak véget akar vetni, hogy az idegenvezető beáll az ablak elé, háttérben a magát kínáló prostituált, és úgy mutogatja őt, mint egy bazári majmot. Ezzel kapcsolatban Amszterdam polgármester-helyettese, Victor Everhardt egy közleményt adott ki, melyben azt írja, „tiszteletlenség a szexmunkásokat turistalátványosságként kezelni”.

Hírek szerint naponta 115 ilyen vezetett túra van a negyedbe, és a legnagyobb baj ezekkel, hogy a turisták zaklatják a prostituáltakat, beleegyezésük nélkül képeket készítenek róluk. A városvezetés azt várja az intézkedéstől, hogy csökken a tömeg Amszterdam történelmi utcáin, hogy élhetőbb lesz a város.

De nem csak ez az egyetlen probléma a turistákkal, hiszen Amszterdamba sokan szinte csak azért utaznak, mert ott legálisan tudnak marihuánát vásárolni, szívni a helyi coffee shopokban. Ezt a jelenséget is szeretnék megfékezni, ugyanis a városvezetés azt fontolgatja, megtiltja, hogy a turisták füvet vásárolhassanak Amszterdamban.

Egy felmérés szerint a turisták harmada mondta azt, hogy kisebb eséllyel látogatna Amszterdamba, ha életbe lépne a marihuánatiltás. A brit turistáknál még rosszabb az arány, a szigetországi vendégek inkább más városba utaznának, ha ki lennének tiltva a coffee shopokból.

A város már korábban is számos intézkedéssel próbálta megfékezni a turistaáradatot, növelték a hotelekben fizetendő turistaadót, kitiltották a városból a beer bike-okat is. Növelték a büntetéseket is, a nyilvános vizelés, a szemetelés és az éjszakai hangos éneklés 140 euróba fájhat. Egy interjúban Amszterdam alpolgármestere úgy fogalmazott: „Végül is elég egyszerű. Ha csak azért – és csak azért – jössz Amszterdamba, hogy lerészegedj és beszívj, ne gyere.” (szl)

OVERTURISM EURÓPÁBAN