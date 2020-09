Mire figyeljen, ha átfoglalná a repülőjegyét, szállását, vagy visszakérné a pénzét

Légitársaságok

A legtöbb légitársaság, a rendkívüli helyzethez alkalmazkodva, sokkal rugalmasabb szabályokat vezetett be, hogy a jegyet váltó utasok ak­kor is a pénzüknél maradjanak, ha mégsem akarnak, vagy nem tudnak utazni – például egy időközben bevezetett határzár miatt. A legru­galmasabban a dátumváltást keze­lik, szinte az összes légitársaság ezt díjmentesen kínálja. Vagyis, ha a foglalás időpontja mégsem jó, ak­kor egy későbbi dátumot választva felhasználhatjuk a jegyünket. Adott esetben visszatérítést is kérhetünk, ám ennek szabályai légitársaságon­ként eltérőek lehetnek. Általános­ságban elmondható, hogy a nem­zeti légitársaságok rugalmasabbak, megengedőbbek, ott több opció közül is választhatunk, míg a fapa­dosok sokkal szigorúbbak, általá­ban csak egy-két hónapos időszakra engedélyezik az ingyenes átfogla­lást. Van olyan cég is, amelyik, ha közlekedik a járat, akkor minden ilyen kedvezményt tilt, függetlenül attól, miért nem tudunk utazni. Jegyár-visszatérítésre is lehetőség van, igaz, ezek szabálya a legtöbb esetben szigorúbb.

Mit jelent a jegyárkülönbözet?

Minden légitársaság, amely ingye­nes átfoglalást kínál, megjegyzi, hogy a jegyárkülönbözetet nem engedi el. Vagyis, ha a foglalt je­gyünk például 150 euró volt egy oda-vissza útra, és az új, választott dátumon már magasabbak a jegy­árak, akkor a kettő különbözetét ki kell fizetni. Ez esetben kereshetünk egy olyan napkombinációt, amikor ugyanannyiba kerül a jegy, vagy kifizetjük a két ár közötti árkü­lönbözetet. Az ingyenes átfoglalás azt jelenti, hogy a dátumváltásért nem kell fizetnünk – korábban a legolcsóbb jegyeknél erre nem is volt lehetőség, a drágább tarifák ezt engedélyezték, útvonalanként 100– 200 eurós felár ellenében (azaz egy retúrjegynél 200–400 euró is volt egy dátumcsere, plusz a jegyárkü­lönbözet).

Extra rugalmasság

Van olyan légitársaság, amely az átfoglalási időszakot kétéves időin­tervallumban biztosítja, sőt, még a célállomáson is módosítani tu­dunk. Ezt általában azok a cégek kínálják, amelyek távolabbi célál­lomásra szállítják az utasokat. Sőt, annyira rugalmasak, hogy akár a jegyárkülönbözetet is elengedik… Vagyis, ha vettünk egy jegyet pl. Balira, de végül inkább Thaiföldre mennék, akkor egy telefonhívás, és máris átfoglalják a jegyet a válasz­tott célállomásra.

Utazási utalvány

Ha a jegyárat inkább egy utazási utalványra szeretnénk konvertál­ni, erre is sok esetben lehetőség van – sőt, akár még nyerhetünk is vele, ugyanis vannak légitársa­ságok, amelyek a kifizetett összeg 110–120 százalékát is megadják, így az utalvány értéke ennyivel lesz több. Ezt pedig akár több jegyre is fel tudjuk használni, legalább egy, de sokszor akár két éven belül is.

Hotelek

A szállodáknál is hasonló a helyzet, sokkal rugalmasabbak, mint koráb­ban, szinte alig találni olyan aján­latot, amely ne kínálna ingyenes átfoglalási, vagy törlési lehetőséget. Itt csak arra kell figyelni, hogy ezzel az opcióval meddig élhetünk – álta­lában az érkezés előtti 48–72 óráig kell jelezni, ha bármilyen okból nem akarunk, vagy nem tudunk utazni.

Összegzés

Nemcsak rugalmasságban, de árak-ban is nagyon nagy a változás, nagyon sok az akciós jegyár, a legtöbb, korábban drága, vagy drágább szál­lodába is sokkal kedvezőbb áron tudunk foglalni. Így, ha ilyen árra bukkanunk, és szeretnénk utaz­ni, pl. a jövő év első hónapjaiban, akkor érdemes foglalni, hiszen jó esetben kivételesen kedvező áron utazhatunk, ha pedig még tart a járvány és az azzal kapcsolatos korlátozások is érvényben vannak, akkor egy későbbi időpontra átfog­lalhatjuk a jegyet, szállást – és lehet, még a jegyárkülönbözetet sem kell kifizetni…