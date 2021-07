Akciós repülőjegyek 18 eurótól

Megnéztük, mennyibe kerülnek most az akciós repülőjegyek, első­sorban az Európán belüli célállo­másokra. Ahogy az a táblázatból is jól látható, 18–30 euró közötti áron 15 helyre utazhatunk, köztük van Barcelona, Mallorca, Róma, London, Athén és Brüsszel is. A 31–50 eurós árkategóriában pe­dig olyan célállomásokat találunk, mint Malaga, Párizs, az olasz szi­getek (Szardínia, Szicília), Ibiza, Lisszabon, a görög szigetek (Kos, Mykonos) és Berlin.

Tovább görgetve a listát, jó ár/érték arányban van a Reykjavík, Isztam­bul, Dubaj – mindhárom 100 euró alatti áron. A távolabbi célállomá­soknál pedig akciós áron foglalha­tunk olyan, a szlovákiai turisták körében népszerű, és oltással, né­melyik országba a nélkül is látogat­ható helyekre, mint Mexikó, Thai­föld, a Maldív-szigetek és Tanzánia.

Érdekesség, hogy az amerikai cél­állomások most teljesen eltűntek a kínálatból, a korábban 300–500 euróért is foglalható New York, Los Angeles, Miami hiányzik, bár repülnek oda a légitársaságok, ám az amerikai beutazási korlátozás miatt még nem találunk akciókat, erre, ha minden igaz, szeptemberig várni kell.

Összességében tehát elmondható, és a trendek is ezt igazolják, hogy ha idén nyáron szeretnénk nyaralni, kirándulni, akkor két-három hét­tel az indulás előtt elég lefoglalni a repülőjegyeket, mivel azok fo­lyamatosan akciós áron kaphatók, és ennyi idővel az indulás előtt már látjuk, tudunk-e, akarunk-e utazni. Talán csak akkor érdemes megfontolni a korábbi foglalást, ha valamelyik népszerű szigetre mennénk (olasz, görög, spanyol szigetek), mivel oda hetente csak egy-két járat van, és a nyári hóna­pokban telt házasan repülnek oda a légitársaságok.