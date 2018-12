4+1 úti cél nászutasoknak

1. A romantikus: Maldív-szigetek

A klasszikus vonal kedvelőinek nem létezik nászút tenger, homok, napsütés és pálmafák nélkül. Hosszú séták a tengerparton és gyertyafényes vacsorák várják a friss házasokat a világ egyik legpompásabb trópusi országában, a Maldív-szigeteken. Kék lagúnák, hatalmas korallzátonyok és a tenger gyümölcseiből álló, különleges tálak között élvezhetitek a mézesheteket.



2. „Az istenek szigete”: Bali

Zöld rizsföldek, pálmafákkal szegélyezett, több kilométer hosszú tengerpartok, kis falvak a dzsungel mélyén, és dús élővilág várja Bali szigetén a nászutasokat. Akik nem félnek a kalandoktól, és házaséletük első napjait szívesen töltenék egy új kultúra megismerésével, azoknak ez tökéletes választás. Fedezzétek fel a több ezer templomot és szentélyt, merüljetek el a démonok és istenek misztikus világában!



3. Afrika kincse: Zanzibár

Ha szeretnétek némi vadsággal megfűszerezni a nászutat, akkor vár benneteket Afrika! Látogassatok el Tanzániában a Serengeti Nemzeti Parkba, vagy Afrika legmagasabb hegyéhez, a Kilimandzsáróhoz, és tapasztaljátok meg a kontinens igazi, vad oldalát. Az oroszlánok, elefántok és zebrák után pedig irány az egzotikus fűszerek, a szerecsendió, fahéj és szegfűszeg hazája, Zanzibár. Ha már feltöltődtetek kalandokkal, csak heveredjetek le a puha fehér homokra, és merüljetek alá a kristálytiszta vízbe.



4. Az igazi luxus: Seychelles-szigetek

A valódi földi paradicsom. Nem mindig könnyű szavakba önteni azt a szépséget és luxust, amely a Seychelles-szigeten fogad. Azoknak a pároknak, akik a városi nyüzsgéstől és a mindennapi teendőktől távol, luxusban szeretnék eltölteni nászútjukat, ideális úti cél ez az ország. Kapcsolódjatok ki a privát parton, és engedjétek át magatokat a kék és zöld ezernyi árnyalatának.





+1: Adrenalinfüggőknek: Dubaj

Ha éltek-haltok az extrém élményekért, és némi izgalom nélkül el sem tudjátok képzelni a nászutat, akkor a Love is in the air című sláger a válasz. Dubaj számtalan látnivalója mellett a város büszkélkedhet a leghosszabb zipline pályájával, amelyen együtt suhanhattok végig az Amwaj-tornyok tetejétől a Dubai Marina Mall teraszáig. Az egy kilométeres úton akár 80 km/órás sebességet is el lehet érni – semmi sem hozza jobban össze a párokat, mint a közös kaland! (Airportal.hu)