Út a csúcsra: Sadio Mané – Sédhiou-ból a futballvilág elitjébe

Sadio Mané az elmúlt három esztendőben dobogós volt a voksoláson, amelyet most először nyert meg. - Képarchívum

Olyan játékosokat előzött meg a szavazáson, mint az elmúlt két évben diadalmaskodó Mohamed Szalah – aki egyébként Liverpoolban csapattársa – vagy a Manchester Cityvel az előző szezonban angol bajnoki címet nyerő Rijad Mahrez. A győzelmével mindössze a második szenegáli játékos lett, El Hadji Diouf mögött, aki megkapta az elismerést. A 2019-es FIFA Év legjobb játékosa-választáson az ötödik helyet szerezte meg, míg az Aranylabda-szavazáson negyedik lett. Ha továbbra is ilyen magas szinten képes teljesíteni, és klubjával meg tudja nyerni a bajnoki címet, esetleg a BL egyenes kieséses szakaszában is jól szerepel majd a tavasszal, bizonyosan esélyes lesz az Aranylabda megszerzésére is.

Sadio Mané 1992. április 10-én született egy kis faluban, Sédhiou-ban. Annak ellenére, hogy a családja, különösen az édesapja, ellenezte, hogy focista legyen, Mané mindent megtett, hogy profi labdarúgó válhasson belőle. 15 éves korában 500 mérföldet utazott Dakarba a nagybátyjával, hogy részt vehessen egy válogatón. Először nem is hitték el, hogy focizni szeretne, mert olyan rongyos cipőben és nadrágban jelent meg. Erre ő annyit felelt, hogy ezek voltak a legjobb cuccai, amit otthon talált, és csak focizni szeretne, ezért adják meg neki a lehetőséget.

Nehéz kezdetek

A válogatón olyan jó benyomást tett az edzőkre, hogy egyből a Dakarban található Académie Génération Foot Amara Touré nevű akadémiára került. Itt egy számára ismeretlen családhoz került, akik főztek és vigyáztak rá, így Manénak csak a játékkal kellett foglalkoznia. A lehetőségért, a gondoskodásért és a szeretetért Mané a mai napig hálás ezeknek az emberek, és igyekszik minél többet visszaadni a közösségnek.

Dakarból a franciaországi Metzhez került, ahol 2012 januárjában csereként beállva debütált a másodosztályban. A szezon végén csapata kiesett a harmadosztályba, azonban a Red Bull Salzburg kivásárolta a szerződéséből, így Ausztriában folytatta pályafutását.

Egyre közelebb a topfutballhoz

Mané tökéletesen beleillett abba a stílusba és filozófiába, amit a Salzburgnál megköveteltek. Az Ausztriában töltött időszaka alatt rengeteget fejlődött játékosként és emberileg is. Komplex labdarúgóvá vált, aki remekül illeszkedett abba a megkomponált letámadásra építő stílusba, ami kezdett egyre inkább népszerűvé válni Európában. Nem csoda, hogy felkeltette Jürgen Klopp és a Borussia Dortmund érdeklődését. Végül a németek nem szerződtették, amit később Klopp karrierje egyik legnagyobb hibájaként jellemzett. Ezen körülmények között került 2014 nyarán az angol Southamptonhoz. A játékos képviselőihez idő közben egyébként befutott egy ajánlat az orosz Szpartak Moszkvától, akik magas fizetéssel csábították a szélsőt, de erre könnyen nemet mondott.

Mané két évet töltött a Southamptonnál Ronald Koeman irányítása alatt. Az angol csapat meghatározó játékosává vált, viszont a játékából hiányzott a folyamatosság, hogy hétről hétre magas színvonalon tudjon teljesíteni. Emellett fegyelmezettségével is akadtak problémák, hiszen a 2015/2016-as szezonban négy sárga lapja mellett kétszer is kiállították.

Klopp nem lép kétszer ugyanabba a folyóba

Így érkezünk el 2016 nyarához, amikor Jürgen Kloppnak újra esélye nyílt leigazolni a szenegáli játékost – ekkor már a Liverpoolhoz –, és most nem követte el újra ugyanazt a hibát. Mané 30 millió fontért a német edző első igazán nagy igazolása lett a Mersey partján. Ezzel az átigazolási összeggel akkor a legdrágább afrikai játékossá vált. Mané úgy kötelezte el magát a Liverpoolhoz, hogy a klub nem tudott neki európai kupaszereplést garantálni a következő évre, ennek ellenére hitt Klopp víziójában, hogy képesek lesznek a Liverpoolt visszahelyezni az európai elitfoci térképére. Mané egyébként úgy jellemezte az átigazolást, hogy: „Jó klub, jó edző és jó időpont a váltásra”.

Első tétmeccse az Arsenal elleni bajnoki nyitány volt 2016 augusztusában, ahol egy felejthetetlen szólógóllal tette le a névjegyét. A téli időszakban az Afrikai Nemzetek Kupáján vett részt Szenegállal, így januárban nem állt klubja rendelkezésére. Februárban visszatért, de áprilisban megsérült, ennek következtében az idény végét ki kellett hagynia, így a lelátóról szorított csapattársainak, hogy azok be tudják biztosítani a következő évre a nemzetközi kupaszereplést. Az utolsó fordulóban a Middlesbrough felett aratott győzelemnek hála a Liverpool a 2014–2015-ös szezon után újra a BL-ben szerepelhetett a 2017–2018-as idényben. Mané ebben jelentős szerepet vállalt, és a 27 mérkőzésen szerzett 13 góljának és 6 gólpasszának köszönhetően a szurkolók megválasztották az év játékosának.

Jobbról balra

A következő év nyarán a Liverpool leigazolta Mohamed Szalahot az AS Roma csapatától, aminek a következtében Mané a jobb oldali szélső támadó pozíciójából átkerült a bal oldalra. A posztváltásnak, a rotációnak, Szalah ihletett formájának és egy kisebb sérülésnek köszönhetően Mané nehezebben kezdte a szezont, de köszönhetően Coutinho téli távozásának, tavasszal újra folyamatos játéklehetőséget kapott, és visszanyerte formáját.

Tavasszal a BL-ben az FC Porto ellen idegenben mesterhármast szerzett, és gólt lőtt a Real Madrid ellen a BL-döntőben is. A BL-címet azonban ebben az évben még nem, csak a következőben sikerült megszerezni. A 2018–2019-es szezon nem csak az első jelentős kupa megszerzése szempontjából jelentett fordulópontot Mané számára. A BL-cím elhódítása mellett ebben az évben végérvényesen kibújt Szalah árnyékából. 22 góljával társgólkirály lett a Premier League-ben holtversenyben Szalahhal és Aubameyanggal. Azonban azt fontos megemlíteni, hogy utóbbiak számos gólt szereztek tizenegyesből, míg Mané egyet sem. Ha nem számolnánk a büntetőből szerzett gólokat, akkor magasan a szenegáli nyerte volna a legjobb góllövőnek járó díjat. A bajnokságban szerzett góljai mellett fontos találatokat jegyzett például a Bayern München és a Porto elleni nemzetközi kupameccseken is. A bajnoki cím egyelőre még várat magára, ám ha Mané és a Liverpool folytatja a jó sorozatát, akkor ez csak idő kérdése.

A félelmetes trió

A szenegáli felbecsülhetetlen értéket jelent a Liverpool számára támadásban és védekezésben is. Firmino, Mané és Szalah a 2017–2018-as szezon óta játszanak együtt, így ezt az időszakot érdemes vizsgálni hármójuk esetében.

Táblázatunk számaiból látszik, hogy Mané eredményesség szempontjából a második legeredményesebb játékos Szalah mögött a bajnokságban a vizsgált időszakban. Ebben az is szerepet játszik, hogy védekezésben sokkal nagyobb szerep hárul rá, mint egyiptomi csapattársára. A bal oldalon a vonal mellett folyamatosan vissza kell zárnia, míg Szalah a legtöbb esetben a legelső ember védekezésben, így kisebb területet kell befutnia, és átlagosan sokkal közelebb van a kapuhoz, mint Mané.

A 2017-es szezon kezdetén állt össze az álomtrió, amely 140 gólt szerzett azóta.

A szenegáli az elmúlt két és fél szezonban a bajnokságban 6921 percet töltött a pályán, ami azt jelenti, hogy az elérhető játékpercek 80%-án a pályán volt, ami jól mutatja, mennyire fontos játékos is ő Klopp Liverpooljában.

Mané életében a Liverpool mellett fontos szerepet tölt be a szenegáli válogatott is. Szerepelt hazájával a 2018-as világbajnokságon, ahonnan a csoportkör után búcsúztak, valamint 2019 nyarán az Afrikai Nemzetek Kupáján is, ahol egészen a döntőig meneteltek csapatával.

Profi teljesítménye mellett Manét kedves, odaadó, de visszafogott személyiségként ismerik.

A pályán kívül is példakép

A 2016–2017-es Afrikai Nemzetek Kupája után, mikor visszatért Liverpoolba, egy riporter interjút szeretett volna készíteni vele, de akkor túlságosan elfoglalt volt, ezért így reagált: „Adhatok egy ölelést most, és majd kérlek, térjünk vissza az interjúra a jövő héten.” Tartotta a szavát, és az interjú el is készült egy héttel később.

2019 nyarán egy fiatal szenegáli játékos, Ismaila Sarr igazolt az angol első osztályú Watford csapatához. Nemcsak ő, de csapata is borzalmasan kezdte az idényt. 2019. decemberében találkoztak a Liverpoollal a bajnokságban, amikor utóbbi 2–0-ra győzött. A mérkőzés után Mané és Sarr beszélgettek, amikor a Watford csapatkapitánya, a híresen kemény Troy Deeney odalépett hozzájuk. A kamerák felvették, ahogy Mané azt mondja neki: „(Sarr) jó gyerek, vigyázz rá és segíts neki!”. Talán ennek is köszönhető (az edzőváltás mellett), hogy a következő öt meccsen két gólt és két gólpassz volt Sarr mérlege, miközben a korábbi 10 meccsen 1 gólt sikerült szereznie.

Mané 2019-ben 200 ezer fontot adományozott egy iskola felépítésére Szenegálban. Emellett, amikor a Bajnokok Ligája döntőjében szerepelt a Liverpool, 300 mezt küldött a szülőfalujába, hogy azt viseljék az emberek a nagy meccs alatt. Az internetre felkerült egy olyan felvétel is, ahol Mané mosdót takarít egy mecsetben a Leicester City elleni győztes mérkőzést követően.

Mind a pályán, mind a való életben nyújtott teljesítménye példaértékű. Amennyiben a tavasz jól sikerül Mané és a Liverpool számára, elkerülhetetlen lesz, hogy számolni kelljen vele az ősszel esedékes egyéni díjátadó gálákon, és végre megkaphassa azt az elismerést, amit a pályán és azon kívül nyújtott teljesítménye is jogossá tesz a számára.

Csak a Liverpool veszítheti el a bajnokságot

Ehhez minden esélye adott is Manénak, hiszen a Liverpool már nemhogy szárnyal, de összeurópai rekordokat döntöget. A Premier League 22. fordulójában azzal a tudattal futhatott ki a pályára a Liverpool a Bajnokok Ligája legutóbbi döntőjének „visszavágóján” a Tottenham ellen Londonban, hogy ha nyer, akkor új rekordot állít fel a topligákban azzal, hogy első 21 bajnokijából 20-at megnyer.

A mérkőzést remekül indította a Liverpool, megérdemelten vonult előnnyel a szünetre, ugyanis Robert Firmino megszerezte a – mondhatni – szokásos idegenbeli gólját. A gólpasszt ezúttal Mohamed Szalah-tól kapta.

Lucas Moura és Szon Hung Min alkotta a sérült Harry Kane távollétében a londoni csatársort, és mindketten eljutottak egy-egy nagyobb lehetőségig, de Alisson, illetve Virgil van Dijk eszén nem tudtak túljárni – a másik oldalon Paulo Gazzaniga mutatott be három szép védést is.

José Mourinhónak hagyományosan nem megy Jürgen Klopp csapatai ellen, ráadásul a szerencse sem állt a pártjára: Szon néhány méterről lőtt kapu fölé ziccerben, a hajrában pedig Lo Celso hagyta ki a kihagyhatatlant. A Liverpool nem játszott igazán jól, sem pedig meggyőzően, de ezt a meccset is behúzta, és nehezen elképzelhető, hogy kiengedje a kezéből a bajnokságot.

Harcolni kötelesség

A Liverpool már 38 meccse veretlen a bajnokságban, így nem csoda, ha magasak az elvárások, és a legnagyobb célokat tűzte ki a csapat elé a vezetőedző.

„Ez a munkánk, ez a kötelességünk, hogy a legnagyobb trófeákért harcoljunk” – mondta a Tottenham legyőzése után Jürgen Klopp. Ha ezt elérhetnénk azzal, hogy néha focizgatunk itt, néha focizgatunk ott, az engem hidegen hagyna. Mindent bele kell adnunk a céljaink elérése érdekében, és pontosan ezt tesszük. A srácok ma fáradtnak, kimerültnek tűntek a pályán, de ez már csak így van, gyengék vagyunk, emberek vagyunk. De a lefújás után újra visszatért az élet az öltözőbe, mindenki viccelődött, újra lélegzethez jutott, szóval látszik, nem halunk bele a feladatokba. Ezen az úton kell továbbra is járnunk” – jelentette ki Klopp.

A csapat előtt újabb nagy kihívás áll: vasárnap a Manchester United látogat az Anfieldre, az egyetlen ellenfél, amelyet nem sikerült legyőzni az őszi szezonban. Nagy meglepetés lenne azonban, ha ez most sem sikerülne, különösen, hogy Fabinho visszatérhet a pályára. A brazil középpályás még novemberben sérült meg, de a múlt héten már edzett, és az MU ellen ott lehet a pályán is.

„Jobban van a bokám, labdás edzéseket végzek, magabiztos vagyok és nyugodt” – nyilatkozta Fabinho a francia Téléfoot TV-műsorban, arra a kérdésre pedig, hogy bajnok lesz-e a Liverpool, röviden csak ennyit mondott: „Meggyőződésem!”.

Nehéz lenne vitatkozni vele, hiszen nemcsak Sadio Mané, de a teljes Liverpool megállíthatatlannak tűnik a szezonban.

Kocsis Bence