Trumpot idiótának tartják és iratokat lopkodnak az asztaláról

Washington | Teljes idegösszeomlás Donald Trump elnöksége – állítja most megjelent könyvében Bob Woodward, a The Washington Post tekintélyes publicistája.

Woodward volt a Richard Nixon elnök bukásához vezető Watergate-botrány egyik leleplezője 1972-ben. A Félelem: Donald Trump a Fehér Házban című oknyomozó riportkönyve most került az amerikai boltokba. Donald Trump, valamint jelenlegi és volt kormánytagok állítólagos kijelentéseit és anekdotákat idéz, és a lehető legkedvezőtlenebb képet festi az Egyesült Államok elnökéről és környezetéről, illetve a washingtoni politikai elitről.

A könyv egyik legsúlyosabb állítása szerint Trump azt akarta, hogy a tavaly áprilisban Szíriában elkövetett vegyi támadás után gyilkolják meg Bassár el-Aszad szíriai elnököt. James Mattis védelmi miniszter azonban egyszerűen figyelmen kívül hagyta az elnök óhaját, neki állítólag azt mondta, hogy majd megoldja a dolgot, és korlátozott csapásmérést rendelt el szíriai vegyifegyver-raktárak ellen. A kormányzat tagjai egyébként nem egyszer figyelmen kívül hagyják az elnök elképesztő elvárásait.

Az újságíró állítása szerint Gary Cohn volt gazdasági tanácsadó egyenesen dokumentumokat lopott el az elnök íróasztaláról, hogy megakadályozza az aláírásukat, az ország érdekében. Woodward konkrétan azt állítja, hogy Cohn és titkára az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalásának dokumentumait emelte el, igaz, a megállapodás újratárgyalását nem tudták megakadályozni. Woodward adminisztratív államcsínynek nevezi Cohn és Porter kísérletét.

A The Washington Post publicistája a kormányzat jelenlegi és volt tagjaitól származó kijelentéseket idéz könyvében. James Mattis például azt mondta, hogy Trump egy ötödikes-hatodikos gyerek értelmi szintjén áll. John Kelly kabinetfőnök azt mondta, Trump egy idióta, és a mostani élete legrosszabb munkahelye.

Trump már reagált a könyvre, a The Daily Caller című portálnak azt mondta: az egész csak kitaláció.

Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője szerint a könyv nem áll másból, mint többségében volt alkalmazottak kitalált történeteiből.



A továbbra is Trumpnak dolgozó politikusok és alkalmazásban levő hivatalnokok sorra cáfolták, hogy a könyvben tőlük idézett sértő mondatokat kijelentették volna.

John Kelly kabinetfőnök közleményben utasította vissza a neki tulajdonított sértő kijelentéseket, cáfolva, hogy bármikor is kritikát mondott volna az elnökről.

James Mattis védelmi miniszter szintén visszautasította a könyvben róla megfogalmazottakat. „A Woodward-könyvben nekem tulajdonított szemtelen szavakat az elnökről soha nem mondtam és a jelenlétemben soha nem is hangoztak el” - írta közleményében a tárcavezető.