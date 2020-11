Tesztelés Kicsinden: ottjártunkig egyetlen helyi fertőzöttet találtak

A Párkányhoz közeli kis faluban, Kicsinden reggel nyolctól rendben és folyamatosan zajlik a lakosság tesztelése, de sokan érkeznek máshonnan is. Pásztor Rita polgármester arról tájékoztatott, hogy délelőtt összesen három fertőzött személyt szűrtek ki, egyikük sem volt helyi lakos. „Most, délután, egyetlen itteni, állandó lakhellyel rendelkező lakosról derült ki, hogy fertőzött, ő viszont nem lakik épp Kicsinden, életvitelszerűen sem“ – mondta a polgármester. A részvétel kisebb, mint november elején. Kicsindnek 383 lakosa van, most szombaton ottjártunkig, azaz délután négyig 89 helyi lakost teszteltek le, a többi tesztelésre érkező vidéki. A polgármester attól tart, ha este nyolcig nem nő a részvételi arány, de viszont emelkedni fog a vidékről érkező pozitív esetek száma, akkor az a község fertőzöttségi mutatóját rontja majd – ez pedig újabb szűrést vonhat maga után.

„Félreértés ne essék, nem vagyok a máshonnan érkezők ellen, mindenkit szívesen letesztelünk, tesztünk is van elég – de különbséget kell tenni az itt letesztelt helyiek és a vidékről érkezők számai és arányai közt“ – tette hozzá Pásztor Rita. A polgármester azt is hozzáfűzte, a szűrés rendben, nyugalomban és folyamatosan zajlik, nincsenek sorok, mindenki készséges és szívélyes. Ma természetesen a községháza, a falu intézményei és a helyi óvoda dolgozóit is letesztelték. Az idősek is eljönnek a szűrésre, mert akkor nyugodtak, ha biztosak benne, hogy nem fertőzik meg az unokákat, a családot és negatív teszttel orvoshoz is nyugodtabban mennek el. „Örülök, hogy az emberek felelősségteljesen és komolyan állnak a teszteléshez, egész családok érkeznek. Ami viszont figyelemreméltó, hogy ami a mai, eddig regisztrált fertőzötteket illeti, ők mind 30 év alattiak. November elején viszont az akkor kiszűrt kilenc pozitív esetben a középkorosztály volt érintett“ – taglalta a kicsindi délutáni helyzetet Pásztor Rita. A polgármester hozzátette, hogy a náluk délutánig letesztelt pozitív esetek közt ugyan van, aki külföldön dolgozik, viszont november elejétől Kicsinden - a mai tesztelést is beszámítva - nem jellemző a külföldön dolgozók fertőzöttsége és nem kicsindi lakosokról van szó.

Ottjártunkkor is épp egy máshonnan és autóval érkező fiatalembert teszteltek le, aki velünk annyit közölt, munkaügyei miatt fontos, hogy legyen friss, érvényes tesztje, ezért jött el Kicsindre.