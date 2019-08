Teljes a zűrzavar a kórházreform körül

A Szlovák Orvosi Kamara felszólította Andrea Kalavská (Smer) egészségügyi minisztert, hogy ne terjessze be a kormány elé a kórházreformról szóló javaslatát sem egyszerű törvényként, sem alkotmánytörvényként. A kormány ennek ellenére szerdán dönthet a reform további sorsáról.

Pozsony | A Szlovák Orvosi Kamara felszólította Andrea Kalavská (Smer) egészségügyi minisztert, hogy ne terjessze be a kormány elé a kórházreformról szóló javaslatát sem egyszerű törvényként, sem alkotmánytörvényként. A kormány ennek ellenére szerdán dönthet a reform további sorsáról.

Az utóbbi hónapokban kaotikussá vált a helyzet Kalavská kórházreformja körül. A Törvényelőkészítő Tanács tegnap mégis elfogadta a javaslatot, melynek sorsáról szerdán kellene döntenie a kormánynak. Andrea Kalavská (Smer) egészségügy miniszter tavaly nagy reményekkel mutatta be a reformot Peter Pellegrini (Smer) kormányfő társaságában, a szakmai közvélemény is támogatta a javaslatot. Jelenleg azonban egyáltalán nem biztos, hogy a reform elkezdődhet. Kalavská még nyár előtt a kormány elé akarta terjeszteni a reformot, ám Robert Fico, a Smer elnöke először tárgyalni hívta az egészségügyi tárca vezetőjét. A találkozó után Kalavská bejelentette, hogy a reformot alkotmánytörvény formájában terjeszti a kormány elé, mivel széles körű politikai támogatást szeretne kiharcolni a reform elindítása előtt. Az ellenzéki pártoknak azonban nem tetszett Kalavská alkotmánytörvénye, ami az alkotmányjogászokat is megosztotta. A tárca vezetője múlt héten megváltoztatta a véleményét, és Fico akarata ellenére egyszerű törvényként küldi javaslatát a kormány elé. Ján Mažgút, a Smer szóvivője elmondta: ebben az esetben Kalavská nem számíthat saját pártja támogatására.

A kamara elégedetlen

A fejlemények miatt tegnap rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Szlovák Orvosi Kamara, mely során felszólították az egészségügyi minisztert, hogy a javaslatot semmilyen formában ne küldje a parlament elé, mivel sem alkotmánytörvényként, sem egyszerű törvényként nincs rendesen kidolgozva.

Marián Kollár, a kamara elnöke szerint a hónapok óta húzódó tétovázás oda vezetett, hogy a szlovák politikai paletta két táborra szakadt: az egyik az alkotmánytörvény mellett áll, a másik az egyszerű törvény mellett. A két fél közül azonban egyiket sem érdekli, hogy a javaslatok nem állnak készen arra, hogy a parlament elé kerüljenek.

„A Szlovák Orvosi Kamara felszólítja a politikai pártokat, mindenekelőtt Andrea Kalavskát és Peter Pellegrinit, hogy fejezzék be a kórházreform fedőnév alatt zajló politikai huzavonát, melyben a páciensek érdekei háttérbe szorulnak, hiszen ebben a kínos politikai színházban már egyértelmű, hogy csak a szavazatok számítanak”

– olvasható a szervezet közleményében.

Az orvoskamara továbbá érthetetlennek nevezte, hogy Kalavská az utolsó pillanatban megváltoztatta az alkotmánytörvénnyel kapcsolatos véleményét. „Döntését azzal indokolta, hogy becsüli a szlovák alkotmányosságot és a minisztérium szakembereinek a munkáját. Felmerül a kérdés, hogy amikor néhány hete tárcaközi egyeztetésre bocsátotta az alkotmánytörvényt, akkor még nem becsülte az embereit és az alkotmányt? Hiszen az a javaslat is az egészségügyi minisztériumtól származott. Vagy nem?” – tette fel a kérdést a kamara

Marián Kollár, a Szlovák Orvosi Kamara elnöke szerint nem kellene elkapkodni a reformot - TASR-felvétel

Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy a kórházreform kidolgozása csaknem 3 évig tartott, és a reform részleteit a szakmai közvéleménnyel – köztük az orvoskamarával is – egyeztették. „A Szlovák Orvosi Kamara képviselőit is meghívtuk a tárgyalásokra, melyeken egyeztettük a különböző nézőpontokat” – közölte lapunkkal a tárca szóvivője. Hozzátette: Kalavská is megérti, hogy nem ez a legmegfelelőbb időpont egy ilyen széles körű reform elindítására, de a részletek kidolgozásához sok időre volt szükség.

„Az anyaggal már a szakma és a politika is megismerkedhetett, és minden lehetséges szinten megtárgyalták”

– mondta Eliášová.

A Híd a reform mellett

A koalíciós partnerek közül az SNS nem akart egyértelműen állást foglalni, mondván: inkább megvárják a reform végső változatát, ezután döntik el, megszavazzák-e.

A Híd támogatja, de úgy tűnik, hogy a párton belül is van kisebb nézetkülönbség. Ravasz Ábel alelnök hétfőn kijelentette, hogy támogatják a reformot, akár alkotmánytörvényről van szó, akár egyszerű törvényről. A Gál Gábor vezette igazságügyi minisztérium azonban korábban jelezte, problémás lenne a reformot alkotmánytörvény formájában elfogadni, mivel a javaslat több helyen pontatlanul fogalmaz.

Ficót a szavazók érdeklik

Az SaS a fejlemények fényében jelezte, hogy egyszerű törvényjavaslatként Kalavská számíthat a párt támogatására, alkotmánytörvényként azonban biztosan nem. „Egy ilyen reformról nem szavazhatunk alkotmánytörvényként, hiszen ez jócskán megnehezítené a kormány és a parlament dolgát, ha változtatni szeretnének néhány részleten, márpedig egy ilyen összetett javaslatnál erre számítani lehet. Ha a javaslat egyszerű törvényként kerül a parlament elé, és abban a formában, amelyben bemutatták, mellőzve mindenféle váratlan változtatást, akkor az első olvasatban támogatni fogjuk” – mondta lapunknak Janka Cigániková, az SaS parlamenti képviselője. Hozzátette: ha a Smer tényleg nem támogatja a reformot, akkor azért lesz, mert Robert Fico jobban aggódik a szavazók esetleges elvesztése miatt, mint az emberek egészségéért.

Janka Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának tagja szerint Robert Ficót csak a Smer preferenciái érdeklik, az emberek egészségse nem. - TASR-felvétel

Távozik, vagy mard?

Marek Krajčí, az OĽaNO parlamenti képviselője szerint, ha a reformot nem támogatják a parlamentben a Smer képviselői, akkor Kalavskának azonnal le kellene mondania.

„Ez egy újabb buktató az egészségügyi minisztérium részéről, mely azt bizonyítja, hogy a Smer továbbra sem képes rendesen megreformálni az egészségügyet, mindössze csak beszélnek a változásról”

– vélekedett Krajčí.

Kalavská a jövőjéről egyelőre ködösen fogalmazott, nem erősítette meg, de nem is zárta ki, hogy lemond. Mindössze annyit árult el, hogy jövőre nem akar egyetlenegy párt választási listáján sem indulni, inkább a gyógyítással foglalkozna.