SOROZATDARÁLÓ: SPA feltöltődés kicsit másképp

Amíg a Covid miatt a világ lakosságának nagy része nem tudott vakációzni, a film- és sorozatipar hirtelen rákapott a világtól elzárt, egzotikus helyeken játszódó sorozatok készítésére. Rövid időn belül mutatják be a streaming szolgáltatók a Fehér Lótusz című sorozatot, melynek stábja Hawaiion, egy luxushotelben forgatott, jön az egy világtól elzárt közösségben játszódó Mise éjfélkor a Netflixen, és a Prime Video már be is mutatta a Kilenc idegen című sorozatát, amelyet teljes egészében egy festői ausztrál vidéken vettek fel. Könnyű lenne azt mondani, hogy mindez azért történt, hogy a sztárok így munkának álcázva nyaraltathassák magukat, de nem egészen így történt. A Covid miatt egyszerűen nagyon kapósak lettek azok a sztorik, amelyekben a stábot egy világtól elzárt, jól elkülöníthető helyre lehetett költöztetni, ahol ellenőrzött körülmények között töltötték az időt, nem túl nagy létszámban, így a megfelelő óvintézkedések betartásával minimálisra lehetett csökkenteni annak esélyét, hogy bárki megfertőződjön a forgatáson, és ezért fel kelljen függeszteni a munkálatokat. Persze a Kilenc idegen (a Fehér Lótusszal ellentétben) valószínűleg akkor is elkészült volna, ha nem jön a pandémia, mivel az alapját szolgáltató regényt az a Liane Moriarty írta, akinek a Hatalmas kis hazugságokat is köszönhetjük, vagyis ő most elég forró portéka a show businessben.

A showrunner is ugyanaz, David E. Kelley és Nicole Kidmant is hozták magukkal abból a sorozatból, aki itt egy furcsa, Masha nevő (talán orosz) nőt alakít. Ő azt állítja magáról, hogy egyszer már meghalt, de a lelke a halálakor megtisztult, és afféle spirituális guruként tért vissza az életbe. Ebből ráadásul jó üzletet is csinál: a speciális, tíznapos SPA csomagja annyira kapós, hogy Masha maga választhat a vendégnek jelentkezők közül. Így kerül össze az a csapatnyi idegen, akik aztán a széria főszereplőivé válnak (persze Masha és a két fő bizalmasa mellett). Mindegyikük valamilyen speciális problémával érkezett, az életük romokban hever, maximum jól álcázzák ezt. Van itt a fiuk elvesztését nehezen feldolgozó házaspár, egy sportsérülése miatt kábítószerfüggővé váló egykori sztárfocista, egy regényíró, akinek a karrierje mélypontra kerül, vagy egy szerelmespár, közöttük kimúlni látszik a kémia. A csapattagokat nagyrészt jó nevű karakterszínészek (Bobby Cannavale, Michael Shannon, Samara Weaving…) alakítják, de Nicole Kidman mellé jut egy másik A-kategóriás sztár is Melissa McCarthy formájában, akit mindig jó látni, amikor kimozdul a vígjátéki komfortzónájából. A cikk megírásakor négy epizód ment le, ami nagyrészt karakterépítéssel folyt és ezt ügyesen és jól adagolva csinálták, de a siker nagyban múlik azon, hogy ezt a sok szálat hogyan kötik össze, és mi lesz Masha nagy titka, amit annyira lebegtetnek nekünk.