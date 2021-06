Magyarországon 2022 tavaszán országgyűlési választást tartanak. Mi következik a választás után? Tovább folytatódik a gránitnál is szilárdabb Nemzeti Együttműködés Rendszerének építése és kísérletezés az illiberális demokráciával vagy három győztes választás után alulmarad a Fidesz? Milyen esélye van az ellenzéknek, és milyen lehet a Fidesz-kormányzás utáni Magyarország? Vajon rendszert vált-e Magyarország? Molnár Iván véleménycikkével a Szalon mellékletben vitát indítunk a témában.

Lesz-e rendszerváltás Magyarországon?

Jövőre lesz tíz éve, hogy e sorok írója visszautasította a magyar állampolgárság felvételét, a rá váró nagykövetségi alkalmazottaktól a lapunkban „Nem leszek orbánisztáni” címmel megjelent kommentárban „kérve elnézést”. Azt azonban a legvadabb rémálmomban sem gondoltam volna, hogy tíz évvel később ugyanott tartunk, vagy még az akkorinál is rosszabb lesz a helyzet.

Tíz évvel ezelőtt az akkor épp elszántan magyargyűlölő Fico-kormány és az ezt követő álszent Radičová-kabinet elleni dacból igényeltem a magyar állampolgárság felvételét, felkészülve arra, hogy emiatt megfosztanak a szlovák állampolgárságomtól. 2012. január 9-én csak annyit kellett volna tennem, hogy besétálok a pozsonyi magyar nagykövetségre, és leteszem az esküt: „Én, Molnár Iván esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen.”

A pár nappal korábban életbe lépett új alaptörvény miatt azonban akkor erre már nem tudtam elszánni magam. „Magyarország január elsején életbe lépett fideszes alaptörvényét és az erre épülő sarkalatos törvények egy jelentős részét ugyanis egész egyszerűen nemhogy nem tisztelem, de azért drukkolok, hogy minél hamarabb hatályon kívül helyezzék őket. Többségük ugyanis csak egy célt szolgál: Orbán Viktor és a Fidesz hatalmának a bebetonozását, a Magyarországot Orbánisztánná, Európa egyik legsötétebb helyévé alakítva… Ha valóban letenném és komolyan is venném az esküt, első honvédő utamnak a miniszterelnöki hivatalba kellene vezetnie, hiszen Magyarország legnagyobb ellensége ma a demokratikus jogállamot leépítő Orbán-kormány” – írtam a 2012 januárjában megjelent kommentáromban. Ez utóbbit azzal zártam, hogy ha „egyszer Magyarország és Szlovákia is normális ország lesz, akár még kettős állampolgár is lehetek, a két ország politikusait ismerve azonban attól tartok, hogy erre már nem ebben az életemben kerül sor”.

Nos, bevallom, hogy az utolsó megjegyzést nem gondoltam teljesen komolyan. Abban reménykedtem, hogy az akkori helyzet a mélypont, a magyar választók nagyon gyorsan felismerik az Orbán-rendszer lényegét, és gyorsan megszabadulnak ettől a hazug, álkeresztény és álnemzeti, valójában magyarellenes és az összes keresztény elvet megszegő kleptokrata rezsimtől. Sajnos azonban nem tévedtem abban, hogy az új alaptörvény Orbán és a Fidesz hatalmának a bebetonozását szolgálja. Ma ott tartunk, hogy az egymástól világnézetileg fényévekre levő ellenzéki pártoknak kell összefogniuk ahhoz, hogy legalább bizonytalan próbálkozást tegyenek Orbán leváltására, miközben már az sem biztos, hogy ha ez egyáltalán sikerül, az azt megnyerő mostani ellenzéki pártoknak még lesz mit kormányozni. Orbán és oligarcha strómanjai ugyanis mára szó szerint kilopták az országot a magyarok alól, az állami vagyontól kezdve az uniós támogatásokon keresztül az igazságszolgáltatásig és a média nagy részéig szinte mindent a magukénak tudhatnak, és amit még nem, arról gondoskodnak a választásig hátralevő időszakban.

Már az eddig elkövetett bűnök is elég okot adnának arra, hogy Orbánt eltávolítsák a hatalomból, a valódi árulás azonban még csak most jön. A sanghaji Fudan Egyetem Budapestre tukmálásával és több más felelőtlen engedménnyel ugyanis Orbán teljesen kiszolgáltatja az országot Kínának.

A fideszesek, akik annyira küzdöttek a „nyugati gyarmatosítás” ellen, épp most adják át Magyarországot gyarmatként a népirtó kínai kommunista diktatúrának, amely az elmúlt napok nyilatkozatai alapján már most is gyarmataként tekint az országra.

Hogy ennek véget vessenek, már nem lesz elég egy egyszerű kormányváltás. A fideszes hatalom bebetonozása miatt egy elhúzódó és durva átmenetre kell felkészülnünk, aminek csak az első lépése lenne a jövő évi kormányváltás, a nyugati szövetségesek bizalmának a fokozatos visszaszerzése, a jogállam és az egészséges médiakörnyezet visszaállítása. Ha a magyarok valóban vissza akarják szerezni az Orbán által ellopott országukat, utoljára talán még megszívlelhetnék Orbán tanácsát, amelyet a páneurópai piknik huszonötödik évfordulóján, még 2014-ben osztott meg velünk: „…nem kell okoskodni, nem kell nagyon nagy teóriákat felépíteni, hanem csinálni kell a dolgot, mindent csinálni kell, ami a szabadság irányába viszi az országot”. Hogy Magyarország újra a szabadság irányába forduljon, első lépésben most Orbánt kell eltávolítani a kormánykeréktől, újra nyugati irányba fordítva a hajót, ellenkező esetben már nem lesz visszaút.

Molnár Iván