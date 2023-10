A ChatGPT piros szögesdrótot ajánlott, de ez nem az az előadás

Sós Beáta a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végzett látványtervező szakon, 2019-ben, végzős diákként a szaktanára ajánlotta Sebestyén Aba figyelmébe. Azóta folyamatos a közös munka: nemcsak odahaza, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban és a Yorick Stúdióban dolgoztak együtt, hanem például a Szabadkai Népszínházban is, ahol Csehov Három nővérét vitték színre, vagy Budapesten, a Belvárosi Színházban, ahol egy hamisítatlan Brodway-siker, Michelle Kholos Brooks és Kelly Younger Kalamazoo című komédiájának magyar bemutatója fölött bábáskodtak.

A színházi felkérések mellett Beáta szakmai életébe más területek is beletartoznak. Mint meséli, grafikusként, plakáttervező művészként is dolgozik, emellett szülővárosában, Csíkszeredán térrendezőként részt vesz egy magyar könnyűzenei fesztivál, a NyáronSzereda szervezésében, Marosvásárhelyen pedig egy nyitott művészeti stúdió – a Bartha József vezette B5 Stúdió – projektmenedzsereként próbálhatja ki magát. Az artist-run spece jelleggel működő helyszín rendhagyó kortárs művészeti projekteknek, intervencióknak ad otthont, amelyek gyakran társadalmi problémákra reflektálnak. „Tavaly például a Retus 2022 – Városi intervenciók című projekt keretében jött Lia Perjovschi, aki árva és roma gyerekekkel foglalkozott. Az előkészítő szakaszban elvitte őket a néprajzi múzeumba, ott töltöttek két órát, megbeszélték a látottakat, aztán elmentek a könyvtárba, ahol tudományos könyveket lapozgattak, ezekről beszélgettek. A második részben a gyerekek kaptak egy munkafüzetet, amit kitölthettek, telerajzolhattak. Az volt a cél, hogy a közös élmények gondolkodásra, tanulásra ösztönözzék, egy kicsit a jövőre nézve fel is készítsék őket. Ma ez is egy képzőművész feladata. Átalakul, mit gondolunk erről. Itt a mesterséges intelligencia, két másodperc alatt megfesti a szép képeket. Nem maradhatunk a 19. században.”

Egyébként Bea maga is használja az AI-t. Korábban csak hasznos adminisztratív munkákra fogta be, például szerződések fordítására, ha több nyelven volt szükség a szövegre, a Koldusoperára készülve azonban feltette a nagy kérdést a ChatGPT-nek: szerinte milyennek kellene lennie az előadás díszletének. Főleg azért, hogy tesztelje, lecserélhető-e mint színházi látványtervező. „Legalább nyolc verziót ajánlott, a legtöbbet azonnal elvetettem, de egy érdekesnek tűnt. Valahogy azt írta körül, hogy tegyél a színpadra nagyon sok piros szögesdrótot. Aztán magyarázatként valamit blöffölt, hogy ez miért is lenne jó a bezártság érzékeltetésére és a társadalmunk kritikájaként. Komolyan érdekelt volna, milyen logika vezette idáig; rákerestem, csinált-e valaki hasonló díszletet, de nem találtam ilyen utalást. Végül nem használtam fel. Vizuálisan erős kép lenne a piros szögesdrót, de díszletként nem segítette volna semmiben az előadást. Ez nem az az előadás.”