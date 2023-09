90 éve kezdődött Lipcsében a Reichstag-per

Németországban 1933. január 30-án lépett hivatalba a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) vezére, Adolf Hitler által vezetett jobboldali koalíciós kormány. A kabinetnek azonban csak relatív többsége volt a parlamentben, és az abszolút hatalomra vágyó Hitler elérte, hogy az agg Paul Hindenburg államfő március 5-re új választást tűzzön ki.

A tökéletes lehetőség

A választási kampány közepén, 1933. február 27-én az esti órákban lángok csaptak fel a Reichstag épületében, amely rövid idő alatt teljesen kiégett, a vizsgálat során több helyen gyújtogatásra utaló jeleket találtak. A helyszínen egy Marinus van der Lubbe nevű, zavartan viselkedő, félmeztelen és kormos holland fiatalembert vettek őrizetbe, aki beismerte a gyújtogatást. A kiégett Reichstaghoz siető és kommunista államcsínyt emlegető Hitler azonnal kijelentette: „Most nincs kegyelem, aki az utunkba áll, azt megsemmisítjük. A kommunista képviselőket még ma éjszaka utolsó szálig fel kell akasztani. Nincs többé könyörület a szociáldemokratáknak sem.”

Másnap, február 28-án a nép és az állam védelméről szóló szükségrendelet érvénytelenítette a weimari alkotmányban szavatolt demokratikus szabadságjogokat és felszámolta a tartományok autonómiáját. A nap folyamán az előre mozgósított rendőrség és a nácik „segéderői”, az SS és az SA 4200 embert vettek őrizetbe, köztük volt a kommunista párt teljes parlamenti frakciója. A Goebbels vezette propagandagépezet antiszemita kampányba is kezdett, mivel a nácik egy szerteágazó judeo-bolsevista összeesküvést akartak a háttérben láttatni.

A március 5-i választáson a nácik a voksok 44 százalékát kapták, és egy kisebb nacionalista párt támogatásával megszerezték az áhított abszolút többséget. Alig több mint két héttel később keresztülvitték az úgynevezett felhatalmazási törvényt, amely négy évre diktátori hatalommal ruházta fel Hitlert. A megválasztott 81 kommunista képviselő be sem ülhetett a parlamenti padsorokba, ahol csak a szociáldemokraták tiltakozhattak a kormány lépései ellen pártjuk júliusi betiltásáig.

Per és ellenper

A nácik a Reichstag felgyújtása kapcsán kirakatpert terveztek, amely a kommunista összeesküvést és a kormány a választás óta tett elnyomó lépéseit volt hivatott igazolni. A vádlottak padján Van der Lubbe mellett ott ült a vele állítólag kapcsolatban álló Ernst Torgler, a kommunista párt korábbi parlamenti frakcióvezetője és három bolgár kommunista vezető: Georgi Dimitrov, Blagoj Popov és Vaszil Tanev.

A németországi perrel egy időben Londonban nemzetközi összefogással nagy feltűnést keltő ellenpert tartottak, amelyen a német eljárásban figyelembe nem vett bizonyítékok alapján azt igyekeztek bizonyítani, hogy a gyújtogatást a náci vezetés szervezte. Egyebek mellett felmerült, hogy a Reichtag épületébe nem lehetett olyan egyszerűen észrevétlenül bejutni – hacsak nem a Birodalmi Gyűlés elnökének rezidenciájához vezető alagúton át érkezett az elkövető. A parlamenti szokások szerint az elnöki tisztséget a legerősebb frakció képviselője – Hermann Wilhelm Göring porosz belügyminiszter, a náci legfelsőbb vezetés örökös tagja – töltötte be. (A lipcsei per megállapítása szerint Van der Lubbe betört egy ablakot, így hatolt be az épületbe.)

Londonban a tanúvallomások alapján kétségbe vonták Marinus van der Lubbe kommunista pártállását is, helyette azt hangsúlyozták, hogy a 24 éves holland fiatalember gyenge, zavart jellem volt, emellett félig vak, és általában nyakig ült az adósságban. Egy névtelenséget kérő tanú egyenesen azt állította róla, hogy Ernst Röhm náci kapitánnyal, az SA alapítójával és vezérével állt kapcsolatban. (Ő egy évvel később a hosszú kések éjszakájaként elhíresült belső leszámolás egyik prominens áldozata lett.) A hozzáférhető dokumentumok szerint egyébként Van der Lubbe 16 évesen valóban belépett a Holland Kommunista Pártba, később több munkásmozgalmi megmozdulásban is részt vett, de arra, hogy a német kommunistákkal vagy a Kommunista Internacionáléval – azon belül Dimitrovék körével – bármiféle kapcsolata lett volna, semmi sem utal. Furcsa körülmény az is, hogy jószerével ismeretlenül csatangolt Berlinben, hiszen csak 1933 februárjában, 9 nappal a gyújtogatás előtt érkezett meg ide.

A londoni meghallgatások anyaga az úgynevezett Barna Könyvben jelent meg, amelynek sok példányát Németországba is becsempészték.