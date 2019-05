Zsinórban hatodszor akar nyerni a DAC

A DAC a múlt heti, Zsolnán elért 2:1-es győzelmével bebiztosította a történelmi sikernek számító élvonalbeli második helyezését és az ötödik európai kupaszereplését. Nemcsak a bajnoki ezüstéremmel írt történelmet a sárga-kék csapat, hanem még további klubrekordok is születtek. Már három fordulóval a szezon vége előtt csúcsot jelent az idénybeli 18 győzelem és a begyűjtött 60 pont is. Amennyiben szombaton is sikerül megszerezni a három pontot Kalmáréknak, az is új klubrekord lenne.



„A Zsolnán aratott győzelem után mindannyian nagyon boldogok voltunk, történelmi sikert értünk el. A hazafelé vezető úton meg is ünnepeltük, de az azt követő napon azt mondtam a játékosaimnak, hogy még három fontos mérkőzésünk lesz, melyeken kilenc pontot szeretnénk begyűjteni – nyilatkozta a dunaszerdahelyi honlapnak Peter Hyballa vezetőedző. – Bízom benne, hogy holnap telt ház előtt lépünk pályára, ami újabb ok lesz arra, hogy semmit ne bízzunk a véletlenre. A szeredi csapat az utóbbi két fordulóban jó mérkőzéseket játszott, és négy pontot szerzett. Fejlődésen ment át, ez már egy másik csapat, mint amilyennek legutóbb láttuk, így nem lesz könnyű dolgunk. Még gondolkodom, hogy változtassak-e a felálláson”.



Álomszezont tudhat magáénak a szeredi gárda is, hiszen első élvonalbeli idényében bejutott a rájátszás felsőházába, így már biztosan nem végez a 6. helynél rosszabb pozícióban. Ez egyben azt is jelenti, hogy újoncként a legjobb helyezést éri el a Myjava 2012/13-as szezonbeli negyedik helyezése óta.



Ez lesz a két csapat negyedik egymás elleni élvonalbeli bajnoki mérkőzése a 2018/19-es bajnokságban. Tavaly szeptember elsején a MOL Arénában, szakadó esőben a DAC 5:0-ra lelépte az újoncot. A decemberi, nyitrai összecsapáson Šatka hajrában lőtt góljával 1:0-ra nyertek a dunaszerdahelyiek. A legutóbbi találkozóra áprilisban, Nyitrán került sor, amelyen ismét hengereltek a sárga-kékek, 5:0-ra legyőzték az újoncot.