Zalka Csaba könnyen, Botek Ádám nehezen pörgött fel a világbajnokságra

A Samuel Baláž–Denis Myšák–Zalka Csaba–Botek Ádám kajak négyes 500 méteren az ukránok mögött négy tizeddel lemaradva, a cseheket egy tizeddel megelőzve végzett a második helyen a koppenhágai vb-n. A szlovákiai kvartett így a poznani Eb- és az olimpiai bronz után harmadik nagy idei versenyén is érmet szerzett.



Zalka bizonyított

A Tokióban ezüstérmet nyert négyesben Vlček Eriket Zalka Csaba váltotta a világbajnokság előtt. Zalka a tokiói olimpiai előtt megrendezett háziversenyben maradt alul Vlčekkel szemben, így az ötkarikás játékokon csak tartalék volt. Annál nagyobb motivációt jelentett számára, hogy egy világbajnokságon térhet vissza. „Nagyon motivált voltam, hogy újra egy nagy versenyen indulhatok és meg akartam mutatni, hogy oda való vagyok. Nagyon örülök ennek az ezüstéremnek, hiszen mivel úgymond én voltam az új srác a csapatban, én lehettem volna a hibás, ha nem jön össze az érem. Ezzel számoltam, és éreztem is a nyomást emiatt, de nagyon éhes voltam a sikerre. És végül elmondhatom, hogy jobban örültem az ezüstnek, mint 2019-ben, amikor kiharcoltuk az olimpiai kvótát.ˮ



Zalka elmondta, a szoros befutó miatt a célba éréskor még nem volt biztos benne, hogy megvan a dobogó. „Tudtam, hogy ha érem lesz, akkor minden rendben lesz. Végül ezüstöt szereztünk, és mivel mindenki az olimpiára igyekezett élesíteni a formáját, így úgy érzem, hogy a maximumot kihoztuk a futamból.ˮ



Öröm és felszabadultság – ez az ezüst valószínűleg Zalka Csabának jelentette a legtöbbet a négyes tagjai közül, hiszen rendkívül nehéz időszakon van túl. „Amikor már eldőlt, hogy az olimpián nem leszek ott a négyesben, kisebb depresszióba estem. Tudtam ugyan, hogy fontosabb dolgok is vannak az életben, de a sportkarrieremnek ez volt a legrosszabb időszaka. Szenvedtem és hetekig nem aludtam. Sokan nem is gondolnák, mennyire nehéz tud lenni az ilyesmi, hiszen gyerekkorom óta az volt az álmom, hogy egy olimpián ott legyek és érmet szerezzek.ˮ

Samuel Baláž, Denis Myšák, Botek Ádám és Zalka Csaba (Fotó: canoe.sk)

Likér nagyon elégedett

„Nagyon örülök ennek az éremnek, mert nagyon-nagyon nehéz volt. Egy olimpia után nagy kihívás megtalálni a motivációt. Másrészt viszont nagyon csábító volt a lehetőség, hogy egy éven belül az Eb és az olimpia után a világbajnokságon is érmet szerezzünk. Soha vissza nem térő lehetőségnek tűnt, amivel élni tudtunkˮ – mondta Likér Péter, a válogatott edzője.



„Mondhatnám azt, hogy akár az első helyre is lett volna esélyünk, mivel Botek Ádám nem volt százszázalékos, a könyökével voltak gondok. Tehát igazából láttam esélyt a győzelemre, nem úgy, mint Tokióban. De nagyon örülök az ezüstnek is, és most hatalmas motivációnk van újabb győzelmek után menni.ˮ



Likér elmondta, elégedett Zalka Csaba teljesítményével is. „Nekem személy szerint az az érzésem, hogy a csapatban mindenkinek lett sikerélménye, még ha tisztában is vagyok vele, hogy mindannyiuknak az olimpia a legnagyobb álma. Csabi nagyon tehetséges gyerek, és bízom benne, hogy Párizsban már nem is lesz kérdés a részvétele.ˮ



A világbajnokságnak otthont adó Bagsvaerd-tóról sok kritikát lehetett olvasni a sajtóban, többek között a gyenge infrastruktúráról és sárban úszó partszakaszról is, de Likér elmondta, sem ő, sem a csapat nem törődött a körülményekkel. „Ha mindig azzal foglalkoznánk, hogy valamit miért nem lehet megcsinálni, akkor soha sehonnan nem jönne eredmény. Szerencsére mi egy olyan csapat vagyunk, amelyik alkalmazkodóképes, és nem szarik be ilyen dolgoktól.ˮ



Botek nehezen pörgött fel

„Az olimpia után kifejezetten nehéz volt felkészülni és felpörögni a vb-re. Az olimpián elértem azt, amire egész eddigi karrierem során készültem, így bizony nehéz volt újra motivációt találni. Ráadásul a döntőben volt egy kisebb problémám a könyökömmel, és meg is voltam fázva – árulta el Botek Ádám, aki karrierje legjobb szezonjának nevezte az ideit. – Lehet, hogy még szorosabb lehetett volna a befutó, ha tökéletes állapotban vagyok, lehet, hogy akár győzhettünk is volna, ezt nem tudom. Bízom benne, hogy ez az ezüst Csabi kedvén is lendít kicsit, és a következő olimpián ő is részese lesz az érmet szerző csapatunknak. De az idei olimpia előtti szétlövés legalább fair módon zajlott, hiszen két versenyen dőlt el, hogy ki lesz a negyedik tag, és ez sokkal jobb módszer, mintha az asztal mellett döntötték volna el.ˮ



A csapatra a következő néhány hétben pihenő vár, de aztán elkezdődik a felkészülés a jövő évre. Egy edzőtáborozás is kilátásban van, aminek helyszíne egyelőre nem ismert.