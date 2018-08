Világelső kerestetik – Zverev, Thiem vagy Cicipász?

Előbb-utóbb kiöregedik a nagy négyes, és a teniszvilágban is generációváltásra kerül sor. Összeállításunkban utánanéztünk, kik lehetnek azok a fiatalok, akik hasonló magasságokig juthatnak, mint Nadalék.

Listánkon olyan 25 év alatti játékosok szerepelnek, akik benne vannak a világranglista első ötvenjében, és szerepelnek az ATP 1000-es, valamint a Grand Slam-tornák főtábláján.

Alexander Zverev (világranglista: 4.)

A 21 éves német teniszezőről Rafael Nadal nyilatkozta:

„Tisztán látszik, hogy Alexander Zverev a jövendő világelső. Elképesztő játékos. Minden ütése megvan.”

Zverev technikailag szinte már most hibátlan, írják róla a szakírók. Az elmúlt szezonokban sokat javult a tenyerese is, ám a legnagyobb fegyvere kétségkívül a kétkezes fonákja. Elképesztő erővel és pontossággal tudja megütni a labdát így. A fiatal német 198 centiméter magas, ennek ellenére nagyon gyors és mozgékony. A magasságának köszönhetően az adogatásait stabilan 200 km/h környékén vagy fölötte üti, de ugyanúgy helyezni és pörgetni is tudja a szervákat. Ha mentálisan is fel tud nőni a feladathoz és elkerülik a komolyabb sérülések, akkor könnyen lehető a Nadalék utáni éra kiemelkedő alakja, világelsője.

Eddig három ATP 1000-es tornát (Róma, Torontó, Madrid) nyert meg és több kisebb versenyt. Grand Slam-tornákon eddig a legjobb helyezése egy negyeddöntő az idei, párizsi Roland Garrosról.

Dominic Thiem - TASR-felvétel

Dominic Thiem (8.)

Ő lehet Zverev nagy riválisa. A 24 éves osztrák játékos technikában és állóképességben szintén közel van a tökéleteshez. A sport iránti elkötelezettsége legendás, Philipp Kohlschreiber, Thiem edzőpartnere mondta: „Sok mindent láttam már szerte a teniszvilágban, de Dominic edzésrendszere egészen őrült.” Kohlschreiber azt is elárulta, hogy Thiem kisebb megszakításokkal képes 12 órát is edzeni egy nap. Ennek ellenére az utóbbi időben nem jönnek neki az eredmények, volt pár meglepő veresége. A 2017-es évet 27 vesztes mérkőzéssel zárta. Viszonyítási alapként: Nadal és Federer ketten együtt veszítettek 15 meccset tavaly, Thiem idén is már 14-nél jár. Igaz, hogy a 2018-as Roland Garroson a döntőig menetelt, ahol a bombaformában teniszező Nadal verte simán három szettben, de ezen kívül semmi említésre méltót nem alakított.

A hozzáértők szerint a tavalyi évben túlvállalta magát, és testileg ez most kezdi megbosszulni magát, rendre elfogy a meccsek végére. Ha ezen a holtponton túl tud lendülni, és újra a régi Thiemet látjuk, akkor sokra viheti a jövőben.

Sztéfanosz Cicipász - SITA/AP-felvétel

Sztéfanosz Cicipász (15.)

„Kicsit Björn Borgra emlékeztet. Azt csinálja a pályán, amit kell, borzasztóan látványosan teniszezik, és elképesztő, milyen higgadt tudott maradni a döntő pillanatokban is. A versenyszellem, amit látok benne, Andy Murray-re hajaz, a nyugalom pedig, ami sugárzik belőle, pont olyan, mintha Roger Federert látnám a pályán” – mondta a 20 éves görög teniszezőről Greg Rusedski, a Sky Sport szakértője.

Nem véletlen, hogy a mentális erősségét dicsérek, hiszen Cicipász sem technikailag, sem pedig kreativitásban nem emelkedik nagyon az átlag fölé, ám szíve olyan elveszettnek tűnő helyzetekben is viszi előre, amilyenekre más játékos már lemondóan legyintene, a higgadtsága pedig a legforróbb pillanatokon is átsegíti.

Ennek is köszönhető, hogy ő lett a legfiatalabb játékos, aki az ATP World Tour 1990-es bevezetése óta négy top 10-es játékost is legyőzött egy tornán, múlt héten Torontóban sorrendben Thiemet, Djokovicsot, Zverevet és Andersont is megverte. Így jutott be élete első ATP 1000-es döntőjébe, amelyet pont a 20. születésnapján játszott a regnáló világelső, Nadal ellen. Szettet ugyan nem sikerült nyernie, de helytállt a spanyol ellen. Az augusztus 27-én kezdődő US Openen minden bizonnyal óriási figyelem fogja övezni a játékát. Ha a jövőben mentálisan ilyen szinten marad, és csiszol a technikáján, akkor bizony komolyan számolni kell vele.

Denis Shapovalov - SITA/AP-felvétel

Denis Shapovalov (28.)

Kell-e egy teniszezőnek annál nagyobb dicséret, hogy John McEnroe azt nyilatkozza róla, szívesen lenne az edzője? Főleg, ha az illető még csak 19 éves? Nos, a kanadai Shapovalov üstökösként robbant be a tenisz világába. 2016-ban Wimbledonban junior bajnok lett, 2017 februárjában pedig már hazája Davis-kupa-csapatában szerepelt. A britek elleni meccsen egy elvesztett labdamenet után méregből megütött egy labdát, amivel eltalálta Arnaud Gabas mérkőzésvezetőt. Gabas arcán eltört egy csont, Shapovalovot pedig leléptették. Ám ez nem törte meg, még jobb játékosként érkezett meg a tavalyi Rogers Cupra Torontóba, ahol először Del Potrót, majd Nadalt is legyőzte. A US Openen pedig a selejtezők első fordulójából egészen a 16 közé menetelt. Olyan skalpokat begyűjtve, mint Danyiil Medvegyev, Jo-Wilfried Tsonga vagy Kyle Edmund. Az év végére bekerült a Top 50-be, 18 évesen és 6 hónaposan. Ekkor Mats Wilander a lehető legnagyszerűbb dicsérettel illette, amit fiatal teniszező kaphat: szerinte Shapovalov egyszerűen Roger Federer és Rafael Nadal kombinációja, csak éppen tizennyolc éves. Idén még nagyot nem villantott, a madridi 1000-es tornán elért elődöntője azért jól mutat az eredményei között. Az viszont elvitathatatlan, hogy ha továbbra is ilyen tempóban fejlődik, és ilyen odaadással űzi a teniszt, akkor Shapovalov meg sem áll a csúcsig.

Nick Kyrgios - TASR-felvétel

Nick Kyrgios (30.)

A 23 éves ausztrál versenyző pontosan Sztéfanosz Cicipász ellentettje. Olyan tehetség szorult a kezébe, ami a szakértőket is ámulatba ejti. Úgy tartják, hogy Roger Federer óta ő a legtehetségesebb teniszező. A szervái kőkemények, a tenyeresei bődületesek, és éles meccseken, teljesen természetesen üt olyan ütéseket, amilyeneket más játékos csak egy-egy bemutató mérkőzésen mer megkockáztatni. Egy Kyrgios-meccs sem telhet el láb közötti ütés(ek) nélkül.

Viszont a hozzáállásával és a mentalitásával már gyerekkora óta problémák vannak, és ez mostanra sem változott semmit. Ő a mostani teniszéra feketebáránya: beszólt már az ellenfeleinek, a bíróknak, de még a labdaszedőknek is. Imitált már maszturbációt is a nagyközönség előtt. Finoman fogalmazva is van még mit csiszolni a viselkedésén. Egyszer megkérdezték tőle, mi történne, ha az összes ütőjén elszakadnának a húrok, mire ő csak annyit felelt, akkor nem edzene a következő tornáig. Többször hangoztatta azt is, hogy egyáltalán nem szereti a teniszt, és maximum 27 éves koráig szeretne játszani.

Ennek ellenére, ha egy keménykezű edző melléállna, és mentálisan is rendbe rakná, Kyrgios könnyen lehetne a jövő csillaga.

A legígéretesebb női játékosokról szóló cikkünket jövő héten olvashatják.