VIDEÓ: Ericsson óriásit bukott Monzában

Monza | Elállt az eső az Olasz Nagydíj második szabadedzésére, amit már száraz pályán kezdtek meg a pilóták, de így is hatalmas balesettel indult a gyakorlás: a Sauber-pilóta Marcus Ericsson csúszott meg a célegyenes végén az egyes kanyarba lassítva, orral kapta el a falat, majd oldalra csúszva többször is átfordult a kocsija.

A svéd pilótát szerencsére elég gyorsan kiszedték a roncsból, a pályakórházba szállították, de lehetett látni, hogy oda saját lábán ment be az ilyenkor kötelező kivizsgálásra, ahogy az orvosi kocsiba is önerőből szállt be. Pár perc múlva viszont már újra a csapat garázsában volt, ami nagyon jó hír.

Ericsson fékezés közben szállt el, ahol a falba csapódott, több pályabíró is áll, de ők megúszták a kerítésnek köszönhetően. A korlát viszont megsérült a balesetben, így a szerelés végéig várni kellett az edzés újraindításával. (Index)