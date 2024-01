Vereséggel kezdte az évet a HC DAC (FOTÓK)

Egy tucat vendégszurkoló tartott a szerdahelyiekkel a roppant hosszú keleti túrára és az első négy percben felhőtlen lehetett az örömük. Bízik, Rajnohová, Desortová és Sári góljai után 0:4 állt az eredményjelzőn. A hazaiak vezetőedzője, Peter Kostka azonnal időt kért és meg is változtatta a meccs menetét, a vendégek 10 percig gólt sem lőttek, az Iuventa a 17. percben 7:6-nál vette át először a vezetést. A folytatásban a nagymihályiak irányították a játékot és bár kettővel is vezettek, akár döntetlen is lehetett volna az állás, ha Ligia Costa utolsó másodperces gólját megadják. A zsűriasztalnál végül nem így tettek, 13:12-nél vonultak öltözőbe a csapatok.