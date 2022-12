Vb-2022 – Tizenegyesekkel jutott túl Japánon a horvát válogatott

A pénteki negyeddöntőben Horvátországra a hétfő (ma) esti Brazília-Koreai Köztársaság párharc továbbjutójára vár.

Eredmény, nyolcaddöntő: Japán–Horvátország 1–1 (1–0, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel: 1–3



al-Vakra, al-Dzsanub Stadion, 42 523 néző, v.: Ismail Elfath (amerikai)

gólszerzők: Maeda (43.), illetve Perisic (55.)

sárga lap: Kovacic (90.), Barisic (116.)

Japán: Gonda Suicsi – Tomijaszu Takehiro, Josida Maja, Tanigucsi Sogo – Ito Junya, Endo Vataru, Morita Hidemasza (Tanaka Ao, 106.), Nagatomo Juto (Mitoma Karu, 64.) – Doan Ricu (Minamino Takumi, 87.), Maeda Dajzen (Aszano Takuma, 64.), Kamada Dajcsi (Szakaj Hiroki, 75.)

Horvátország: Dominik Livakovic – Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Barisic – Mateo Kovacic (Nikola Vlasic, 99.), Marcelo Brozovic, Luka Modric (Lovro Majer, 99.) – Andrej Kramaric (Mario Pasalic, 68.), Bruno Petkovic (Ante Budimir, 62.; Marko Livaja, 106.), Ivan Perisic (Mislav Orsic, 106.)

I. félidő: 43. perc: jobb oldali japán szögletvariációnál a beívelés után Josida Maja készítette le a labdát, Maeda Dajzen pedig hat méterről, ballal volt eredményes (1–0).

II. félidő: 55. perc: Josip Juranovic ívelt jobbról a tizenhatoson belülre, Ivan Perisic 12 méterről, a földtől alig felemelkedve nagy erővel a hosszú oldali kapufa mellé fejelt (1–1).

Tizenegyesek: Minamino laposan lőtt, gyenge kísérletét Livakovic könnyedén hárította. Vlasic félmagasan lőtt a kapu jobb oldalába (0–1). Mitoma a jobb alsó sarkot vette célba, Livakovic vetődve védett ismét. Brozovic középre lőtt, Gonda jobbra mozdult (0–2). Aszano távolról futott neki és a kapu bal oldalába lőtt, Livakovic a másik irányba indult (1–2). Livaja a jobb oldali kapufát találta el. A csapatkapitány Josida is a jobb alsó sarok felé lőtt, Livakovic harmadszor hárított. Pasalic a jobb alsó sarkot lőtte ki, Gonda a túloldalra számított (1–3).

Japán negyedszer jutott el a nyolcaddöntőig – most először egymás után kétszer –, ezt a kört viszont még sosem élte túl. Horvátország harmadszor szerepel a kieséses szakaszban, az előző két alkalommal meg sem állt a legjobb négyig. Világbajnokságon harmadszor találkoztak, korábban egy döntetlen mellett egy horvát siker született.

Gyors lehetőségekkel és horvát mezőnyfölénnyel indult a találkozó, mindkét fél érezhetően törekedett a biztonságos védekezésre, így nem alakult ki magas iram. A horvát válogatott a 2018-ban aranylabdás Luka Modric vezetésével uralta a középpályát, többször is eljutott a szigetországiak tizenhatosáig, ám az utolsó passzokba, befejezésekbe rendre hiba csúszott. Az ellentámadásra és játékosai gyorsaságára építő Japán a félidő hajrájában villant néhányszor, voltak szemet gyönyörködtető megoldásai is a távol-keleti futballistáknak, és végül vezetést is szereztek.

Fordulást követően nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a négy éve döntős horvát együttes, magassági fölényét kihasználva fejesgóllal egyenlített. Mindkét kapusnak kellett nagy védést bemutatnia, ám rövidesen ismét visszaesett az iram az egyébiránt sportszerű és folytonos mérkőzésen. A rendes játékidőben nem született döntés, a hajrában mindkét fél őrizte az eredményt: a japánok tanultak a négy évvel ezelőtti nyolcaddöntőből, amikor kétgólos előnyük ellenére a ráadás perceiben kaptak végzetes gólt Belgium ellen és maradtak alul 3–2-re. A horvátok pedig bíztak tapasztalatukban, hiszen nagy tornákon legutóbbi nyolc kieséses találkozójukból hét nem a rendes játékidőben dőlt el: az oroszországi tornán a 16 között a dánokat, a nyolc között a házigazdát búcsúztatták tizenegyesekkel, az elődöntőben pedig hosszabbításban kerekedtek az angolok fölé.

A ráadás 2x15 percében is a hiba nélküli játék volt fókuszban mindkét csapatnál, a hosszabbítás második félidejében próbálkoztak ugyan nyomást gyakorolni a horvátok, a japánok pedig kontrákra rendezkedtek be, gólt azonban egyik elképzelés sem ért. Tizenegyesek döntöttek, az idegek párharcában pedig a horvátok kerekedtek fölül, Dominik Livakovic harmadik hálóőrként mutatott be három védést a szétlövésben. Az európai együttes története során harmadszor vette sikerrel a nyolcaddöntőt, amely Japánnak negyedszer jelentette a végállomást.