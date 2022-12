Vb-2022 – Brazília parádés első félidővel a nyolc között

A dél-amerikai együttes hatalmas lelkesedéssel és szemet gyönyörködtetően futballozott, amire nem volt ellenszere az ázsiai gárdának. A brazilok Vinícius Junior pazar bokamozdulatának és Neymar 11-esének köszönhetően szűk negyedóra után már két góllal vezettek. A szünetig még Richarlison és Pacquetá lőtt gólt meseszép akció végén. A dél-koreaiak nem veszítették el a lelkesedésüket, és a második játékrészben addig küzdöttek, amíg Paik Szunk Ho megszerezte a becsületgóljukat.

A legnagyobb favoritnak tartott Brazília az első negyeddöntőben, pénteken 16 órától majd az előzőn vb-n ezüstérmes Horvátországgal találkozik.

Koreai Köztársaság:

Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Csin Szu (Honk Csul, a szünetben) – Li Dzse Szung (Li Kang In, 74.), Csong Vu Jong (Szon Dzsun Ho, a szünetben), Hvang In Bom (Paik Szunk Ho, 65.), Hvang Hi Csan – Szon Hung Min, Cso Kue Szung (Hvang I Dzso, 80.)