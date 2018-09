US Open - Djokovics-Nisikori csata az elődöntőben

New York | A volt világelső Novak Djokovics és a négy éve döntős Nisikori Kej is bejutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A friss wimbledoni bajnok szerb sztár - aki a nyitókörben Fucsovics Mártont verte - szerdán a korábban Roger Federert búcsúztató ausztrál John Millmannél bizonyult jobbnak, és a négy között a japánok éljátékosa vár rá. Nisikori a negyeddöntőben a horvát Marin Cilicet győzte le nagy csatában, akitől kikapott a 2014-es fináléban. A nőknél a tavaly döntős amerikai Madison Keys könnyedén nyert a spanyol Carla Suárez Navarro ellen, és az elődöntőben a 20 éves japán Oszaka Naomival csap össze. Eredmények, negyeddöntő: férfiak: Djokovic (szerb, 6.)-Millman (ausztrál) 6:3, 6:4, 6:4

Nisikori (japán, 21.)-Cilic (horvát, 7.) 2:6, 6:4, 7:6 (7-5), 4:6, 6:4 az elődöntőben: Djokovic-Nisikori, Nadal (spanyol, 1.)-Del Potro (argentin, 3.)



nők: Keys (amerikai, 14.)-Suarez Navarro (spanyol, 30.) 6:4, 6:3 korábban: Oszaka (japán, 20.)-Curenko (ukrán) 6:1, 6:1 az elődöntőben: Keys-Oszaka, S. Williams (amerikai, 17.)-Sevastova (lett, 19.)