Urban Richárd egy mezőnyben Rasovszkyval a dohai vb-n

Előbb szerdán kipróbálja magát az 5 km-en egyéniben, majd a következő napon tagja lesz a 4x1500 méteres szlovák vegyes váltónak. A nevezett két fiú és két lány között az utóbbiak egyike Karolina Valko, a kétszeres olimpiai ezüstérmes, többszörös világ- és Európa-bajnok Martina Moravcová lánya.

Várhatóan a táv nagymenői is vízbe ugranak Dohában. Az 5 km világ- és Európa-bajnokát, Rasovszky Kristófot is beleértve, aki az egyik nagy esélyes. Urban Ricsi jóval szerényebb elképzelésekkel repült Katarba, élete első felnőtt világversenyére. „Helyezésben nem gondolkodom. Szeretném megismerni a mezőnyt, tanulni a vb-versenyzésből, tapasztalatot szerezni a jövőre nézve – mondta elutazása előtt lapunknak a pozsonyi VŠK FTVŠ UK versenyzője. – Egy éve kezdtem úszni ezt a távot, és megtetszett. Először teljesítettem a válogatottba kerülés szintidejét, aztán ősszel medencében megbirkóztam a vb-kiküldetési szinttel is, ami 57:30 volt, s én a párkányi ötvenesen a szeptemberi Szlovák Kupa-döntőben 56:54,20-at úsztam. Mivel a medencéhez szoktam hozzá, számomra más, hogy ezúttal nem lesznek fordulók, ugyanakkor megjelennek a hullámok. Hogy milyenek lesznek, az csak verseny közben derül ki, s biztosan hátráltatni fognak mindannyiunkat. Nem teljesen újdonság számomra a nyílt vízi úszás, mert tavaly a görögországi Korfu szigetén már belekóstoltam az ifjúsági Eb-n, 7,5 km-en a mezőny második felében, a 32. helyen értem célba. Nem hagyom el a medencét, de ha a jövőben is megúszom a kiküldetési szintidőt, és nem előz meg a távon az országban valaki, akkor vállalom a nyílt vízi versenyeken való rajtot is.”

Urban Richárd tavaly medencében az 1500 méteres gyorsúszás egyeduralkodója volt Szlovákiában, miután Somorja-Csölösztőn júniusban az ötvenesben 16:12,95-tel, decemberben a huszonötösben 15:46,24-gyel lett bajnoki aranyérmes a felnőttek között.