Újraindul az Európa-liga, pályára lép a Manchester United és az Internazionale

Utoljára március 12-én játszottak mérkőzéseket az európai nemzetközi kupaporondon, szerdán és csütörtökön azonban összesen nyolc nyolcaddöntővel folytatódik a második legrangosabb európai kupasorozat.



Az Európa-liga akkor szakadt félbe, amikor a nyolcaddöntők első mérkőzései közül hatot már lejátszottak, a visszavágókat a korlátozások miatt azonban már sehol sem tudták megrendezni.



A hat megkezdett párharc esetében az eredetileg kijelölt csapat otthonában rendezik meg a visszavágót, míg a fennmaradó két párharcban, ahol már az első meccset sem sikerült lejátszani, semleges helyszínen, egy mérkőzésen döntenek a továbbjutóról.



Conte győzelemre hajt

A szerdán megrendezésre kerülő négy mérkőzés közül utóbbi kategóriába tartozik az Internaziole–Getafe párharc, amelyre a gelsenkircheni Veltins Arénában kerül sor, csakúgy, mint az összes többi mérkőzés esetében, zárt kapuk mögött.

Az Internazionale jól szerepelt a koronavírus-járvány után újraindult olasz bajnokságban, és bár a bajnoki címről szőtt álmok viszonylag korán szertefoszlottak, Antonio Conte csapata jó hajrájának köszönhetően a második helyen zárt, mindössze két ponttal a Juventus mögött.

A Getafe ellenben nem lehet büszke az újraindulás után nyújtott teljesítményére – a madridi kiscsapatnak a leállásig reális esélye volt az első négybe kerülni a spanyol bajnokságban, utána viszont fokozatosan a nyolcadik helyig csúszott vissza, így végül az Európa-liga következő kiírásáról is lemarad. Nem a Getafe a párharc esélyese, de az Internek nem lesz könnyű dolga az ultradefenzív futballt játszó spanyol csapat ellen.

„A Juventus ebben a szezonban is erősebb volt, mint mi. Most már csak az Európa-ligára koncentrálunk. A lehető legjobb módon akarjuk befejezni a szezont, és szeretnénk olyan messzire jutni, amennyire csak lehetˮ – nyilatkozta Antonio Conte, a milánóiak mestere.



Izgalmas csatát ígér a Köbenhavn–Basaksehir visszavágó is. Isztambulban a hazaiak 1:0-ra győzni tudtak, azóta pedig megszerezték történetük első bajnoki címét, így önbizalommal telve utazhatnak Koppenhágába. A legnépszerűbb dán csapat ellenben csalódást keltő szezonon van túl, miután 9 ponttal lemaradva a Midtjylland mögött csak az ezüstérmet tudta megszerezni hazája bajnokságában.



A Wolfsburg nehéz helyzetben utazik Ukrajnába, miután a Sahtartól már odahaza 2:1-es vereséget szenvedett, ráadásul az ő formájuk is ingadozó volt a Bundesliga hajrájában.



Szerdán kerül sor a Manchester United–LASK Linz párharcra is. Az első mérkőzésen 5:0-ra győztek a Vörös Ördögök Ausztriában, így a visszavágó csak formalitásnak tekinthető, Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző pedig így könnyű szívvel küldheti pályára fiatal tehetségeit, illetve kiegészítő embereit.



A Roma utolsó esélye

A csütörtöki kínálatban szintén találunk két, majdhogynem lefutottnak tekinthető párharcot. A Bayer Leverkusen 3:1-es előny birtokában fogadja a Celticet, míg az FC Basel a márciusi, meglepően könnyed 3:0-s frankfurti győzelem után hazai pályán biztosíthatja be az Eintracht ellen a helyét a negyeddöntőben.



A másik két csütörtöki párharc már nagyobb izgalmakat ígér: az angol bajnokság hetedik helyén végzett – és ezzel a nemzetközi kupaporondról az utolsó körben lecsúszott – Wolverhampton a görög Olimpiakoszt fogadja. A felek márciusban 1:1-es döntetlent játszottak Pireuszban, így az angol csapat van lépéselőnyben.



A németországi Duisburgban sorra kerülő FC Sevilla–AS Roma mérkőzés is érdekesnek ígérkezik – nemcsak azért, mert az erőviszonyokat tekintve két hasonló képességű csapat találkozik, hanem mert ez a második olyan párharc a felhozatalban, amelyen egyetlen mérkőzés dönt a továbbjutóról. Az AS Roma csak az ötödik helyen zárt a Serie A-ban, így lemaradt a jövő évi BL-ről, de ha megnyeri az Európa-ligát, még bejuthat a főtáblára.



Az UEFA szabályainak értelmében az Európa-liga győztese automatikusan bejut a következő BL-szezon főtáblájára. A BL-csoportkört a bajnokságban elfoglalt helyezésének köszönhetően a nagy esélyesek közé sorolt Manchester United és az Internazionale mellett az FC Sevilla, a Sahtar Donyeck és a Basaksehir is bebiztosította már a nyolcaddöntőben érdekelt csapatok közül.

Az Európa-liga végjátéka a nyolcaddöntők után teljes egészében Németországba költözik, ahol négy stadionban (Gelsenkirchen, Köln, Duisburg, Düsselfdorf) kerül sor a befejező fázisra. Mindegyik párharcban egy mérkőzés dönt a továbbjutás sorsáról, a találkozókat zárt kapuk mögött rendezik. (lz, TASR)

A Manchester United az egyik nagy esélyes a végső győzelemre