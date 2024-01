Újabb nagy bravúr Bodóéktól

A magyar együttes húszfős keretéből ezúttal Andó Arián, Szöllősi Szabolcs, Krakovszki Zsolt és Szita Zoltán maradt ki. Utóbbi lázzal járó felső légúti megbetegedés miatt nem játszhatott. A horvátoknál a klasszis irányítót, Domagoj Duvnjakot nem nevezték, mert napok óta betegséggel küszködik.

A 9. percben percben Bodó Richárd egy labda visszaszerzése után, a földön fekve szerzett gólt, ezzel volt először két találat a különbség. Jó védekezés után Imre Bence kétszer is góllal fejezte be a lerohanást, 7:4-nél pedig időt kért az ellenfél. Bartucz László remekül védett, támadásban azonban sokasodtak a kihagyott helyzetek, ezért Chema Rodríguez szövetségi kapitány irányítót cserélt, Lékai Máté helyett Fazekas Gergőt küldte be, sőt Hanusz Egont is a pályára vezényelte. A magyarok 6:2-es szériája után a kapusbravúrokra és a jó védekezésre alapozva megnyugtatóvá lehetett volna tenni a különbséget, de a támadásban elkövetett rengeteg hiba miatt a horvátok felzárkóztak, és a szünetben 14:13 volt az állás.

Lerohanások helyett a második félidőben is lassították a játékot Bánhidi Bencéék, de emiatt rendre felállt védőfallal néztek szembe, ez pedig alaposan megnehezítette a dolgukat, kilenc perc után lőtték első akciógóljukat. A horvátok fordítottak és 1:0 után ismét vezettek (17:16). A magyarok továbbra is sok helyzetet rontottak, ebben közrejátszott az ellenfél kapusainak remek teljesítménye is. Egy 4:1-es sorozat végén az 52. percben újra kettővel vezetett a magyar válogatott, utána Imre Bence találatai ellenére egyenlített Horvátország – úgy, hogy Bánhidiék hosszabb időt kettős emberelőnyben tölthettek. Két perccel a vége előtt megint Lékaiék voltak kétgólos előnyben, és bár emberhátrányba kerültek, egy kulcsfontosságú labdaszerzés után Sipos Adrián gólt szerzett. Az utolsó percben az ellenfél feltolta a védekezését a félpályáig, de ezzel sem ment sokra, így a magyar válogatott az 1998-as Eb után ismét le tudta győzni a horvátokat világversenyen.

„Nagyon boldogok vagyunk. Az osztrákokkal szembeni vereség után sokan megkérdőjelezték, hogy jó csapatunk van. Ma bizonyítottuk, hogy csapat vagyunk, és egy családot alkotunk – nyilatkozta Chema Rodríguez. – Remekül védekeztünk, a kapusunknak sok védése volt. Akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, például Bartucz László és Bodó Richárd, kiválóan teljesítettek. Remélem, egész Magyarország büszke erre a csapatra.”

A mezőny legjobbjának Bartucz Lászlót választották, aki 42 lövésből 16-ot kivédett (38%). A Tatabánya kapusa elmondta, a 39. percben kicsavarodott a jobb kezének hüvelykujja és nagyon fájt. Klubtársa, Mateo Maras cunderezésénél letámasztott, ekkor aláfordult az ujja, ami korábban már volt sérült, „De majd összekötözzük és jó lesz. Amíg nem húznak le a pályáról, vagy nem nyújtok olyan teljesítményt, ami miatt lecserélnek, szeretek játszani. Egy kicsit fáradt, de nagyon boldog vagyok. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy sikerült nyernünk, és kijavítottuk az osztrák mérkőzést” – mondta Bartucz. Kiemelte, nem csupán az ő munkájának eredménye, amikor jól teljesít, hiszen bár egy ember áll a kapuban, de még hárman vannak mögötte és tizenhatan előtte a mezőnyjátékosokat, az edzőket és az egész stábot beleértve. „Amikor jól védünk, az csapatmunka, nem lehet egy embert kiemelni. Nagyon jól védtek az ellenfél kapusai is, muszáj volt tartani a lépést velük. A srácok fantasztikus munkát végeztek előttem” – tette hozzá.

Lékai Máté csapatkapitány szerint a csapategység a válogatott legnagyobb erőssége. „A küzdés, az egymásért tenni akarás. Megpusztulunk a pályán, ez volt az ötödik meccsünk, egyre fáradtabbak vagyunk, egyre keményebb minden az összes csapatnak” – nyilatkozta a Ferencváros irányítója, aki nyolc lövésből négy gólt szerzett. Hozzátette, ők, a csapattársak mindig mondják mindenkinek, aki rosszabb formában van, hogy „együtt vagyunk, egymásért küzdünk, mindenki bízik a másikban, mindenki megtesz mindent a másikért,”

Magyarország számára ez az első kontinenstorna, amelyen háromnál több meccset nyert – a szám pedig még tovább is nőhet. hétfőn (20.30) a Németország elleni mérkőzésük következik, amely kulcsfontosságúnak ígérkezik a csoportbeli helyezéseket illetően. A magabiztosan menetelő franciák mögött a magyar, német, osztrák hármas küzd reálisan a másik elődöntős (esetleg az 5. helyért kiírt párharcra jogosító) pozíció(k)ért.