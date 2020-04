UEFA: a bajnokságok folytatása az elsődleges cél

Az UEFA továbbra is vallja, hogy a bajnokságokat a pályán kell befejezni, és nem pártolja a belgík példáját, akik már lefújták a szezont, és várhatóan hamarosan bajnokot avatnak.

A folytatás a cél

Az UEFA szerint a szövetségeknek csak akkor van joguk felfüggeszteni a bajnokságot, ha az adott ország járványügyi intézkedései egyáltalán nem teszik lehetővé a mérkőzések lejátszását, vagy ha gazdaságilag nem megvalósítható a folytatás.

Amennyiben nem lehet befejezni a szezont, az UEFA azt kéri a tagországoktól, hogy korrektül, átlátható módon járjanak el az európai kupaszereplést érő helyek kiosztásánál, és elsősorban a tabellán elfoglalt helyezést tekintsék mérvadónak.

Amennyiben egy bajnokságot mégis felfüggesztenek, úgy az UEFA fenntartja a jogot, hogy megtagadja az adott kluboktól a nemzetközi kupaszereplést.

Gyorsított utalás

A koronavírus-járvány miatt az UEFA úgy döntött, már most elutalja az égisze alá tartozó kluboknak a válogatottban szereplő játékosok után járó prémiumokat. Az UEFA csütörtöki közleményéből kiderült, 50 millió eurót kapnak azon 39 ország klubjai, amelyek nem érintettek a Nemzetek Ligája playoffjában.

A Nemzetek Ligája-rájátszásban szereplő országoknak – mint például Magyarország és Szlovákia – 17,7 millió eurót utal összesen a szövetség. További 2,7 millió eurót majd a rájátszás végeztével oszt szét.

A 2021-re elhalasztott, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság kapcsán az UEFA összesen 130 millió euróval jutalmazza a tornára játékosokat delegáló egyesületeket.

Az UEFA számításai szerint 676 klub részesülhet anyagi támogatásban. A prémium 3200 és 630 ezer euró közötti összeg lehet csapatonként.

2021-ben is Euro2020

Hivatalossá vált az is, hogy a 2021 nyarára halasztott labdarúgó-Európa-bajnokságot továbbra is Euro2020-nak nevezik majd.

Ennek elsősorban üzleti okai vannak, mivel sok terméket már legyártottak a logóval, de az UEFA emellett a fenntarthatóságra is hivatkozik, mivel a logó megőrzésével kevesebb szemét termelődik majd.

A tegnapi videókonferencián nem született döntés az elhalasztott U21-es Euróba-bajnokság új időpontjáról. Az UEFA végrehajtó bizottsága legközelebb május 27-én ülésezik. (lz, NSO)