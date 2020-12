Tony Ferguson, a nem mindennapi MMA-s figura

Ellenfeleit nem mindennapi technikákkal zavarja össze. Kezét gyakran lent tartja a csipőjénél, azt az érzést keltve, hogy nem védekezik, viszont küzdőtársait általában akkora nyomás alatt tartja, hogy ez nem is számít. Ütések előtt karját gyakran katapultként forgatja, mintha hagyná, hogy saját életre keljen. Mozgása olykor breaktáncszerű, mely igencsak szórakoztató a nézők számára. Kritikus összeakaszkodás-helyzetekből néha tigrisbukfenccel és egyéb akrobata-manőverekkel menekül ki.

Ferguson vs. Gaethje

Ferguson mutatós 26:5 győzelem/vereség rátával büszkélkedhet az UFC-ben, 12 meccses veretlenségi sorozata 8 évig tartott. Eredetileg ő hívhatta volna ki a bajnokot, Habib Nurmagomedovval bunyózott volna 2020 tavaszán, a várva várt küzdelem viszont a koronavírus okozta utazáskorlátozások miatt elmaradt.

Habibot Justin Gaethje helyettesítette, aki minden bizonnyal élete teljesítményét mutatta a Ferguson elleni csatában. Ferguson többek között arról is ismert, hogy őrületes kondija van, és elképesztő mennyiségű ütést kibír. Megszokott nála, hogy a bunyó végére tiszta vér az arca, őt viszont ez általában nem tántorítja el. Sőt, élvezi is, és ez mintha még dobna is a produktivitásán. A Gaethje elleni tortúrát azonban már ő sem bírta, szinte szívszorító volt látni, ahogy talpon marad, és lélekben nem hajlandó feladni, de eközben fejét rázva teste már szinte könyörgött, hogy legyen vége. Ferguson biztonsága érdekében a bíró véget vetett a mérkőzésnek, nem akarta, hogy Gaethje még több kárt okozzon benne.

A meghiúsúlt álompárosítás

Ferguson az UFC legsikeresebb harcosai közé tartozik a könnyűsúlycsoportban. Nem meglepő tehát, hogy egy Habib Nurmagomedov elleni meccset is megpróbált összehozni az UFC. Legelőször 2015-ben tervezték be a párosítást, Nurmagomedov viszont nem konkretizált sérülés miatt visszalépett. Újra próbálkoztak 2016-ban is, Fergusonnál viszont tüdőproblémák jelentkeztek, így a meccset lefújták. Harmadszorra is kitűzték a mérkőzés dátumát, ezúttal viszont Habib került kórházba fogyasztás okozta komplikációk miatt. 2018-ban újra tervben volt a harc, viszont Ferguson épp egy kötelező sajtóeseményen vett részt, amikor elbotlott egy kábelben, és elszakította a térdszalagját. Hogyha ez nem lenne elegendő bizonyíték, hogy a párosítás el van átkozva, a mérkőzés 2020 tavaszára is be volt jelentve, ekkor pedig a korona szólt közbe.

Térdszalagszakadás után

Egy térdszalagszakadás bármilyen sportban csúnya sérülés. Tony Ferguson viszont egy ilyen komoly problémát sem kezelt éppen konvencionális módon. Mindössze 6 hónappal műtétje után bunyót vállalt. Tudniillik egy ilyen sérülésnél még a profiknál is legalább 8-9 hónap az ajánlott rehabilitációs időtartam, a teljes felépülés pedig lehet egy év is. Ferguson a saját kezébe vette az irányítást, miután hazaengedték a kórházból. Nem vett részt egyetlen fizioterápiás kezelésen sem.

„Annyi sérülésem volt már életemben, hogy megtanultam, hogyan gyógyítsam meg magam. Jól ettem, sokat aludtam, szedtem a vitaminokat, és már majdnem hét hónapja egy csepp alkoholt sem ittam” – mondta Ferguson a rehabilitációval kapcsolatban.

Az említett sérülésből abszurd módon korán visszatérve fantasztikusan nézett ki, és le is győzte ellenfelét, Anthony Pettist. Ferguson térdén a műtéti varrást messziről is látni lehetett, viszont így is nonstop diktálta a tempót. A harc egy igazi vérengzés volt, Fergusonnak a száján, Pettisnek pedig a homloka fölött és az egyik szeme alatt szakadt fel csúnyán a bőr. A második menet utáni pihenőben Pettis feladta a bunyót edzője tanácsára, a harcos ugyanis közölte, eltört a karja.

Nem hétköznapi személyiség

Valamilyen szempontból minden profi küzdősportoló amolyan magányos farkas, aki sokszor keményfejű. Ferguson e tekintetben mindenképp kimagasló figura. Saját maga építette és rakta össze otthoni edzőtermét. Ellenállóképessége is átlagon felüli. Míg normális esetben például egy kickboxos kesztyűben egy zsákot püföl, Ferguson sípcsontját és könyökét rendszeresen fémfelületen keményíti, hogy így lépjen egy szinttel konkurensei fölé. Egyensúlyérzékét úgy is fejleszti, hogy egy tornalabdán állva egyensúlyozik, és közben a feje körül lenget egy méretes kalapácsot.

Ferguson szokatlan viselkedésmódja sajnos személyes életére is kiterjedt. Felesége, Cristina 2019-ben távoltartási végzést kért Tony ellen, arra hivatkozva, hogy férje súlyos paranoiával küzd, és abban a hitben élt, hogy térdműtétje során egy nyomkövetőt helyeztek el belé. Felesége viszont leszögezte, hogy semmiféle bántalmazásról nem volt szó, a végzést csupán férje mentális és lelki egészsége érdekében kérte.

Ferguson vs. Oliveira

Ha csak addig egyikük meg nem sérül, vagy meg nem fertőződik, december 12-én (szombat) Ferguson és Charles Oliveira megküzdenek a könnyűsúlyban (70 kg) az UFC 256-os eseményén. Fergusonnak, aki a Gaethjevel vívott vesztes csata előtt 12 meccset zsinórban megnyert, újra lehetősége van nyertes útra térni – az ellen a Charles Oliveira ellen, aki megnyerte utolsó hét meccsét, kiütve vagy feladásra kényszerítve ellenfeleit. Oliveira 24:8-as győzelem-vereség rátával rendelkezik az UFC-ben.