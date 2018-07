Tíz emberrel is nagyot küzdött a DAC a Minszk ellen, de keserű lett a vége (GALÉRIA)

Már az első félidőben emberhátrányba került, s bár tíz emberrel is bátran játszott, mégis 3:1-re kikapott a DAC a vendég Dinamo Minszktől a labdarúgó Európa Liga-selejtező 2. fordulójának első meccsén. A továbbjutáshoz így már csoda kellene Fehéroroszországban.

Peter Hyballa, a DAC vezetőedzője először ült a kispadon a MOL Arénában, míg elődje, Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitányaként a VIP-szektorból nézte a meccset.

Az màr az első percekben nyilvánvalóvá vált, hogy Hyballa is roppant temperamentumos tréner, ahogy az is, hogy a minszki Dinamo nagyobb játékerőt képvisel a tbiliszi névrokonnál.

A DAC egy jó Bayo-lövéssel kezdte a meccset, aztán Pačinda próbálkozott, de Gorbunov kapus mindig jól helyezkedett. A 24. percben Ljubicic mentett egy nagyot a minszkiek helyzeténél, de az akciót követő szabadrúgás után Macej lábbal védett egy erőtlen fejest, a labda pont Begunov elé került, aki közelről élt is a lehetőséggel - 0:1. A DAC idei harmadik EL-mecsén is hátrányba került.

Bayo ismét megvillantotta gyorsaságát, felvágták, a szabadrúgást Kalmár jól helyezte, de Gorbunov ismét parádézott. A másik oldalon Yahaya átlövése zúgott el a kapufa mellett. A 38. percben Bayo negyedik fejes gólját is megszerezhette volna az idei EL-kiírásban, de ziccerben Gorbunov ismét óriásit védett. Ezután azonban a már sárga lapos balhátvéd Šimčák érthetetlen módon földre vitte ellenfelét a felezővonalnál, és megkapta második sárgáját. Hyballa azonnal reagált a kiállításra, Herc helyett Davis állt be. A DAC-nak még a szünet előtt sikerült az egyenlítés: egy kezezés után tizenegyeshez jutottak a hazaiak, és Pačinda kíméletlenül be is vágta - 1:1.

A DAC az emberhátrány dacára is offenzívan futballozott, és az 59. percben Bayo elképesztő ziccerbe került, kb 40 méterről egyedül vezethette a labdát a kapusra, de a csele nem jött be, és Gorbunov elcsípte előle a labdát. A másik oldalon egy beívelésnél Macej bizonytalankodott, de megúszta. A 68. percben Kalmár felívelt szabadrúgása után Bayo fejelt mellé.

A 77. percben lecsapott a Minszk, egy lassú beívelést Macej csak szemmel figyelt, a csereként beállt Makasz pedig közelről a hálóba fejelt - 1:2. A DAC megnyomta az utolsó tíz percet, vastaps szólt a MOL Arénában, de az újabb egyenlítés már nem jött össze. A hosszabbításra pedig maradt a fekete leves: Gurenko hülyítette be a DAC-védelmet, és Nikolics fejelt a hálóba - 1:3.

A visszavágót egy hét múlva rendezik Minszkben.

DAC-Dinamo Minszk 1:3 (1:1)

Góllövők: Pačinda (45.), ill. Begunov (24.), Makasz (77.), Nikolics (90+4.).

Sárga lap: Šimčák, Kalmár, ill. Hvascsinszki, Gurenko.

Piros lap: Šimčák (38., DAC).

Játékvezető: Szergij Bojko (ukrán), 9227 néző.

DAC: Macej - Koštrna, Šatka, Huk, Šimčák - Kalmár (73. Vida M.), Ljubicic, Herc (41. Davis) - Vida K. (87. Tretyakov), Bayo, Pačinda.

DINAMO MINSZK: Gorbunov - Zsavnercsik, Galovic, Rodrigues, Sitov - Korzun (81. Trebotic), Yahaya - Begunov, Nikolics, Hvascsinszki (61. Gurenko) - Ivanov (71. Makasz).