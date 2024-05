Az űrhajós helyretette a kulturális minisztérium főtitkárát, aki nem tudja, kerek-e a Föld

A közmédia műsorában annak kapcsán kérdezték Machalát, hogy a koalíció éppen a közszolgálati rádió és televízió átalakítását tervezi. A jelenleg független intézmény komoly kormányzati befolyás alá kerülhet. Ezt a koalíció, azon belül a Smer és az SNS azzal indokolja, a közműsorszolgáltató nem pártatlan. A felmérések szerint ugyanakkor az RTVS toronymagasan a legobjektívebb. A műsorvezető az adásban azt kérdezte a Machalától, hogy szerinte a közmédiában teret kellene-e adni azoknak, akik olyan nyilvánvalóan téves állítást fogalmaznak meg, minthogy a Föld lapos. „Azt gondolom, egészen biztosan igen” – jelentette ki a kulturális minisztérium hivatalának főtitkára. Majd amikor a műsorvezető arra figyelmeztette, hogy a laposföldelmélet nem tényeken alapul, Machala így válaszolt: „Az alátámasztott dolog, hogy a Föld gömbölyű? Komolyan kérdezem, alá van ez támasztva? Járt ön a világűrben? Ön nem járt ott és én sem. Ezér aztán én ezt nem tudom.” Majd arról beszélt, a sajtónak mindig kételkednie kell, meg kell kérdőjeleznie a rendelkezésre álló adatokat.

A kulturális minisztérium hivatala főtitkárának kijelentésére Ivan Bella az első és eddig egyetlen szlovák űrhajós is reagált. A Föld márpedig kerek – jelentette ki több sajtóorgánumnak is, de erről beszélt Roman Mikuleccel a Slovákia Mozgalom (korábban OĽaNO) parlamenti képviselőjével közösen készített videójában is. Mikulec és Bella is korábban vadászpilóta volt.



Machala egyike volt az RTVS-t átalakítani szándékozó törvényjavaslat kidolgozóinak. Korábban nyíltan vállalta, hogy csodálója Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, de a dezinformációs médiumokban a chemtrails-ről, vagyis arról az összeesküvés-elméletről is értekezett, hogy az utasszállító repülőgépek méreganyagokat permeteznének az emberekre. 2017-ben olyan információkat terjesztett, mi szerint egy titkos szervezet, az illuminátusok irányítják a világot. Politikai karrierjét az SNS-nél kezdte, majd a szélsőjobboldali Republikánál folytatta. Onnan távozva ismét az SNS kötelékében tűnt fel, a 2020-as parlamenti választáson ennek a pártnak a listáján indult.