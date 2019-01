Teremfoci Naszvadon, Vágsellyén, Léván és Nyárasdon

IX. KOSÁR DÁVID-EMLÉKTORNA (nyárasdi sportcsarnok) – szombat, 9.00.

Induló csapatok a tornán: KD Team, Kispadosok, FC Valentínó, Nádvágók, Nyárasd, Vándor, Sikoma, Zsákovics-legénység. ⋌(ái)

KOMÁROMI KISPÁLYÁS LIGA, 9. forduló (városi sportcsarnok) – szombat, 16.00: Barracuda–Activ Sivatagi Csigák; 17.00: Amfora–Torpedo Vodka; 18.00: Bauring City– Blue Diamonds. ⋌(áb)

FELNŐTTEK TEREMTORNÁJA A LÉVAI TERÜLETI SZÖVETSÉG ELNÖKÉNEK SERLEGÉÉRT (lévai városi sportcsarnok) – vasárnap, 10.00: Hont. Vrbica–Želiezovce; 10.25: Tlmače–Pl. Vozokany; 10.50: Kalná n/Hr. B–N. Dedina; 11.15: Horné Turovce–Čajkov; 11.40: N. Dedina–Želiezovce; 12.05: Čajkov–Pl. Vozokany; 12.30: Želiezovce– Kalná n/Hr. B; 12.55: Pl. Vozokany–H. Turovce; 13.20: Hont. Vrbica–Kalná n/Hr. B; 13.45: Tlmače–H. Turovce; 14.10: N. Dedina–Hont. Vrbica; 14.35: Čajkov–Tlmače; 15.00: mérkőzés a 7. helyért; 15.25: elődöntő (A1–B2); 15:50: elődöntő (A2–B1); 16.15: mérkőzés az 5. helyért; 16.40: mérkőzés a 3. helyért; 17.05: döntő. ⋌(áb)

XIX. TIBI KUPA (vágsellyei sportcsarnok), – szombat, csoportmérkőzések, 8.00: Betonáris Šaľa–Hody, 8.20: Horná Kráľová–Kráľová nad Váhom, 8.40: Šaľa (id. ifik)–Veča, 9.00: Betonáris Šaľa–Kráľová n/V., 9.20: H. Kráľová–Hody, 9.40: FC Saliby jun.–Diakovce,10.00: Hody–Kráľová n/V., 10.20: H. Kráľová–Betonáris, 10.40: Šaľa (id. ifik)–Diakovce, 11.00: FC Saliby jun.–Veča, 11.20: Močenok–Hájske, 11.40: Vlčany–Trnovec n/V., 12.00: Veča–Diakovce, 12.20: Močenok–Trnovec n/V., 12.40: Vlčany–Hájske, 13.00: FC Saliby jun.–Šaľa (id. ifik), 13.20: Hájske–Trnovec n/V., 13.40: Vlčany–Močenok. Nyolcaddöntő, 14.00: B2–A4, 14.20: B3–C4, 14.40: C2–B4, 15.00: A3–C3. Negyeddöntő, 15.20: A1–a 2. nyolcaddöntő győztese, 15:40: C1– az 1. nyolcaddöntő győztese, 16.00: A2–a 3. nyolcaddöntő győztese, 16.20: B1–a 4. nyolcaddöntő győztese. Elődöntő, 16.40: az 1 és a 2. negyeddöntő győztese, 17.00: a 3 és a 4. negyeddöntő győztese, 17.20: mérkőzés a 3. helyért, 17.40: döntő. ⋌(ái)

XI. TEREMTORNA A POLGÁRMESTER SERLEGÉÉRT (naszvadi sportcsarnok) – szombat: 9.30: Felsőszentiván–Sportklub; 9.50: Old Stars–Colour Team; 10.10: Osi Team–Nagyigmánd; 10.30: Kiskőrös–Rém; 10.50: Felsőszentiván–Colour Team; 11.10: Sportklub–Nagyigmánd; 11.30: Old Stars–Rém; 11.50: Osi Team–Kiskőrös; 12.10: Felsőszentiván–Nagyigmánd; 12.30: Colour Team–Rém;. 12.50: Sportklub–Kiskőrös; 13.10: Old Stars–Osi Team; 13.30: Felsőszentiván–Rém; 13:50: Nagyigmánd–Kiskőrös; 14.10: Colour Team–Osi Team; 14.30: Sporklub–Old Stars; 14.50: Kiskőrös–Felsőszentiván; 15.10: Rém–Osi Team; 15.30: Nagyigmánd–Old Stars; 15.50: Colour Team– Sportklub; 16.10: Osi Team–Felsőszentiván; 16.30: Kiskőrös–Old Stars; 16.50: Rém–Sportkub; 17.10: Nagyigmánd–Colour Team; 17.30: Old Stars–Felsőszentiván; 17.50: Osi Team–Sportklub; 18.10: Kiskőrös–Colour Team; 18.30: Nagyigmánd–Rém. ⋌(áb)