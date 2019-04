Szuperrangadó Dunaszerdahelyen

A veretlen égszínkékek – már két körrel korábban bebiztosították a bajnoki címüket – eddig idegenben valamennyi mérkőzésüket megnyerték, s Dunaszerdahelyen is folytatni akarják a sikersorozatukat. A derbit zsinórban három győzelemmel váró DAC (Žilina 1:0, Sereď 5:0, Michalovce 2:0) telt ház előtt szeretné megszakítani a Slovan szériáját.



„A tavaszi idény első fele nem úgy sikerült, ahogy terveztük, mert több kulcsjátékosunk megsérült, s nem tudtuk őket pótolni. Amióta visszatértek, három mérkőzést nyertünk sorozatban, így visszaszereztük a második helyet. Összességében nagyon jó szezonunk van, a helyezést és a pontszámot tekintve is szeretnénk klubrekordot dönteni – nyilatkozta a klub honlapjának a DAC színeiben 50. bajnoki mérkőzésére készülő Kalmár Zsolt, aki 2017 novemberében a MOL Arénában rendezett 2:1-es meccsen győztes gólt lőtt az égszínkékeknek. (Ez volt a sárga-kékek utolsó sikere a pozsonyiakkal szemben.) – Fantasztikus érzés volt három pontot érő gólt szerezni a Slovan ellen. Hallottuk, hogy a fővárosiak veretlenül akarják befejezni a bajnokságot, de ehhez nekünk is lesz néhány szavunk. Nagyon jó formában vagyunk, ezt ki kell használnunk, és a szurkolókra is nagyon számítunk. Remélem, hogy nyerünk, és megerősítjük a második helyünket.”



A Slovan nyerte a két csapat legutóbbi öt bajnokiját, tavaly májusban Bozsikov, idén februárban pedig Sporar 11-esgóljával 1:0-ra győztek Dunaszerdahelyen az égszínkékek.