Szomszédfalvak kupája Kisudvarnokban

„Májustól szervezzük, hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre a tornát, mely egyébként a Dunaszerdahelyi járást képviselő klubok számára egyben főpróbát is jelent a jövő héten elrajtoló területi bajnokság küzdelmeire. Ami a résztvevőket illeti, eredetileg a Hegyéte csapatát hívtuk meg erőpróbánkra, de a kiszemelt kollektíva időközben kilépett a bajnokságból. Mivel a környékbeli együttesek már jóval előbb betervezték fazonigazító főpróbájukat, ezért kapóra jött a felsőszeliek jelentkezése. Szombaton az elődöntőket, vasárnap a helyosztókat rendezzük. Egyébként mindkét játéknapon 90 perces mérkőzésekre kerül sor. Az első összecsapás 15.30-kor, a második pedig 18 órakor kezdődik. Több éve nem játsszunk azonos bajnokságban a szomszédos nagyudvarnokiakkal, ezért szurkolóink számára vonzónak ígérkezik a szombaton sorra kerülő Kisudvarnok–Nagyudvarnok presztízscsata. Edzőnk, Bazsó Krisztián által irányított csapatunkban a nyáron érkezett új szerzeményeink is csatasorba állnak. Az első három helyezettet serleggel és oklevéllel, a legjobb góllövőt különdíjjal jutalmazzuk” – nyilatkozta lapunknak rendezvényükről a főszervező Vincze József, aki egyébként a pályán is a hazaiak sikereiért száll harcba.

I. SZOMSZÉDFALVAK KUPÁJA Regionális futballtorna, Kisudvarnok, szombat, 15.30: Felsőszeli–Csallóközkürt; 18.00: Kisudvarnok–Nagyudvarnok. Vasárnap, helyosztók – 15.30: mérkőzés a 3. helyért; 18.00: tornadöntő