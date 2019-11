Szokatlan hideg és egy új prototípus – beszámoló az F1-es Amerikai Nagydíj első napjáról

Mindenki legnagyobb döbbenetére farkasordító hideg fogadott mindenkit csütörtökön, az Amerikai Nagydíj első reggelén Austinban. A sajtó munkatársai rögtön rohantak melegebb ruhát vásárolni a közeli sportboltba. A csapatok már nem voltak ennyire szerencsések, mert őket kötelezi a belső szabályzat az egyenruha viselésére. Mint azt megtudtuk az egyes istállók vezetőitől, senki sem csomagolta a téli egyenruháját magával. Ezek után nem volt meglepő látvány, hogy egy-egy szerelő a gumiabroncsok melegítőjén feküdve próbálta magát védeni a reggeli 1 fokos hidegtől.

A hideg mellett az is elég beszédtémát szolgáltatott, hogy most jelentették be a 2021-es szezon új szabályait, bemutatva egyben a jövendőbeli szezon prototípus-autóját is. A sajtótájékoztatót személyesen Chase Carey, Nikolas Tombazis és Ross Brawn tartotta, illetve videókonferencia keretén belül csatlakozott Jean Todt is. Carey és Todt elmondta, kétéves munka, fejlesztés és tervezés eredményét mutatják be, mely az FIA, az F1-es csapatok, pilóták, pályamérnökök és gumigyártó cégek együttműködésével jött létre. A fő cél a biztonság, de az is, hogy élvezetesebb és egyben testközelibb harcokat lássunk a futamok során.

Az új prototípust mindenki kíváncsian nézegette (A szerző felvétele)

A technikai módosítások alapján az autók mérete csökken, minimálsúlyuk viszont nő, ezáltal a 2021-es modellek átlagsebessége körönként 3,5 másodperccel csökken. A sajtótájékoztató után az újságírók kérdésére Max Verstappen, a Red Bull versenyzője határozottan nyilatkozta, nem örül a változásoknak, mert így visszaesnek a 2016-os modell szintjére, amikor kifejezetten csak szenvedett az autóban.

A technikai módosítás fő célja a pilóták és nézők biztonságának növelése, ezért az autók külső anyagán is változtatnak, hogy baleset, ütközés során ne szakadjanak le a versenygép darabjai, ne szóródjanak szét a pályán, ne röpüljenek a nézők közé.

Az új irányelvek értelmében szeretnék a versenyek számát 2021-ben 25-re növelni, s egyúttal a négynapos versenyhétvégét csökkenteni három napra. Ez magával vonja a pénzügyi szabályozást is, mert ennek hatására effektívebben tudják a csapatok az anyagi hátteret mozgósítani, és a szerelők munkaórái is csökkennek ezáltal.

A bemutatott prototípus nemcsak az újságírók, hanem a pilóták érdeklődését is felkeltette, a sajtótájékoztató után hosszan nézegették a kiállított modellt.

De hamarosan átkapcsolnak versenyző üzemmódba, mert holnaptól újra harcba szállnak egymás ellen. Az Amerikai Nagydíjon akár bajnokavatást is láthatunk, hiszen mindössze 4 pont választja el Lewis Hamiltont a hatodik világbajnoki címétől.

Ollé Gabriella, Austin