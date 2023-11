Szoboszlai volt a hős, a magyar válogatott győzelemmel koronázta meg az évet (FOTÓK)

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön egy utolsó perces öngóllal mentette 2:2-s döntetlenre a Bulgária elleni selejtezőt Szófiában, így megszerezte a kijutáshoz szükséges egy pontot. A nemzeti csapat az 1986-os világbajnokság óta először ünnepelhetett egyenes ági, azaz pótselejtező nélküli kijutást egy nagy tornára, és gyakorlatilag tét nélküli mérkőzéssé – vagy ha úgy tetszik, örömünneppé – tette a vasárnapi, Montenegró elleni mérkőzést.

A találkozónak persze így is volt tétje, hiszen győzelem vagy döntetlen esetén a magyar válogatott 1976 óta először zárhatta veretlenül a naptári évet – nem beszélve arról, hogy a csoportelsőséget is be kellett még biztosítani a szerbek előtt. „Ünnepre számíthatunk, ami indokolt – fogalmazott Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés előtt.

A vendégek sem sörmeccsre készültek, hiszen csak egy győzelemmel maradhatott minimális esélyük az Eb-részvételre, igaz, ehhez Bulgáriának győznie kellett volna Szerbiában a párhuzamosan zajló másik csoportmérkőzésen.

A telt házas mérkőzésre Rossi több változtatással is készült: Botka helyett Balogh Botondnak, Nego helyett Bollának, az eltiltott Kerkez helyett Nagy Zsoltnak, Csoboth helyett pedig Gazdagnak szavazott bizalmat.