Szlovákiai sikerek a horgász-vb-n

A megosztott, hírhedt evezős pályán legutóbb júniusban szerveztek nemzetközi versenyt, akkor a XVI. Veterán, a VI. Masters és a XXV. Mozgáskorlátozott Világbajnokság zajlott itt.

A románok első számú válogatottjának sikerült a címvédés, az ezüstérmet a magyarok gyűjtötték be. A technikás, nehéz terepre Szlovákiából két együttes érkezett: az országos bajnok A és a B csapat, melyeket egy szerencsétlen adminisztrációs hiba folytán felcseréltek. Az utóbbi remek hajrával csípte el a dobogót, egy szépen csillogó bronzérmet hozhattak haza. Az előbbi – a Párkányban és környékén élő pecásokból álló gárda – a 6. helyen végzett.

A kétszer ötórányi viadalon a kilencfős klub számára nem alakult túl jól a sorsolás, és az alszektorokra osztott állóvízen a kapókedvvel is hadilábon álltak. A távolságot többnyire optimálisan lőtték be, a közösen megállapított taktika még jól működött az első versenynapon, szépen érkeztek a kárászok, s egy-egy ponty is beakadt. A zárófordulóban azonban nem találták meg a legjobb megoldást a vízre, így a mérlegelés után a (számukra) csalódást keltő hatodik helyre csúsztak vissza. De így sem csüggedtek el, a szlovák bajnokságot minden bizonnyal idén is behúzzák, így készülhetnek a jövő évi, portugáliai vb-re.

Kaszás Dávid