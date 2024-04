Sziporkázó játékkal győzött a KFC

Az első percekben mind a két csapat bátran támadott, a hazaiak játékán azonban jobban látszott a gólszerzési vágy, és a találatra nem is kellett sokáig várni. A 13. percben Bayemi okozott zavart a bal oldalon, laposan befelé gurított Ožvolda elé, aki ziccerből nem hibázott – 1:0. A gól még jobban feltüzelte a Duna-partiakat, és az első félóra végén a Bayemi–Ganbayar összjáték után utóbbi remekül passzolt Voleský elé, aki 7 méterről a bal alsó sarokba belsőzött – 2:0. Ezután a hazaiak láthatóan többet birtokolták a labdát, az eredmény megtartására törekedtek. Az eredmény azonban pozitívan változott: a 37. percben Šmehyl a hazaiak szögletét ívelte be az ötös sarkára, ahonnan Ganbayar mesterien csúsztatta a labdát a háta mögé, a hosszú sarokba – 3:0. Ezzel a mérkőzés sorsa eldőlni látszott, de a komáromiak továbbra is támadásban maradtak. A félidő utolsó percében a gólveszélyes Patrik Voleský már minden hátvédet lehagyott és egyedül tört kapura. A vendégek kapusa, Pilný a tizenhatosig kifutott elé, nyújtott lábbal eltalálta Voleský oldalát, aki a földre került, és ápolni kellett. A játékvezető a durvaságért Pilnýt kiállította. A szabálytalanságért szabadrúgást kaptak a komáromiak, amelyet 17 méterről Šmehyl végzett el. A sorfalból az egyik hátvéd magasba emelte a kezét, amelyet eltalált a kapura tartó labda, a játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott. A büntetőt Šmehyl védhetetlenül a bal alsóba lőtte – 4:0.

A második félidőt a komáromiak nyugodt, pontos játékkal folytatták, a győzelem már nem volt kétséges, de a meccset továbbra is a kezükben tartották. Az 56. percben egy bal oldali rövid szöglet után Németh Tamás mentett meg egy kifelé csorgó labdát, azt habozás nélkül, magasan kapura ívelte, s mivel Mráz kapus a rövid saroknál állt, a labda a hosszú alsó sarokba hullott a fejek felett – 5:0. Az ötödik találat után pár perccel a vendégek támadást vezettek, Ľuboslav Levai a hazai védők mögé került, Dlubáč a tizenhatos vonaláig futott ki, Levai pedig a labdát a hazaiak kapusa felett a hálóba emelte – 5:1.

Még fél óra volt hátra a mérkőzésből, Radványi Miklós vezetőedző fokozatosan küldte pályára friss játékosait, a játék újból megélénkült, és az első félidőhöz hasonlóan zúdultak a támadások a vendégek kapujára. Syl-vestr a 60. percben jött be a pályára, és a 62. percben futtából védhetetlen gólt lőtt a bal sarokba – 6:1. Négy perccel később a gólszerző gólpasszt adott a mindenhol felbukkanó, örökmozgó Bayeminek, aki nyolc méterről nem hibázott – 7:1.

A komáromi csapat végig támadott, és ezen a meccsen a gólhelyzeteinek háromnegyedét ki is használta. A KFC igazi csapatjátékot produkált, Šimkóék nagyon elszántan haladnak a feljutás felé. Kellemes meglepetés volt, hogy az ideiglenes pályán, Vágsellyén, a szurkolótábor is hallatta hangját. A lelátókról végig hallható volt a „KFC, KFC” a gyakori taps, amiért a lilák a meccs végén nagyon hálásak voltak. A rivális eperjesiek egy utolsó perces tizenegyesgóllal győztek Tőketerebesen, így három ponttal a bajnokság vége előtt maradt az öt pont különbség a két csapat között – a komáromiaknak már az 5 pont is elég a fennmaradó 3 meccsen a feljutáshoz.