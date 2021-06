GALÉRIA: Verstappen nyerte a Stájer Nagydíjat és növelte előnyét az összetettben

A 23 éves Verstappennek ez az idei negyedik, egyben pályafutása 14. F1-es futamgyőzelme.

A holland versenyző mögött legnagyobb riválisa, Hamilton ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a másik Mercedest vezető finn Valtteri Bottas futott be.

A rajt után Verstappen megtartotta az első helyet, mögé Hamilton sorolt be, míg a harmadik helyért nagy csata kezdődött Lando Norris (McLaren) és Sergio Pérez (Red Bull) között, végül azonban a brit pilóta meg tudta tartani startpozícióját. Tíz kör elteltével Verstappen három másodperccel vezetett Hamilton előtt, Norris hátránya pedig már csaknem 10 másodperc volt az élen száguldó holland versenyzővel szemben. Pérez hamarosan újfent harcba szállt a harmadik helyért, és meg is előzte Norrist, akit aztán kisvártatva Bottas is lehagyott.

Az első kerékcserékre a 28-29. körben került sor, előbb Pérez, majd Bottas, aztán Hamilton, s végül Verstappen is új gumikat kapott. A Red Bull holland versenyzője megtartotta az első helyet és 4,5 másodperccel vezetett Hamilton előtt, míg Bottas a boxkiállások alatt megelőzte Pérezt.

Féltávnál úgy tűnt, hogy Hamilton közeledik Verstappenhez, de a folytatásban a Red Bull versenyautói jobban működtek, mint a Mercedes gépei, így a brit címvédőnek nem volt valós esélye utolérni holland riválisát. Pérez a harmadik hely megszerzéséért üldözte Bottast, de a Red Bull inkább behívta a boxba egy újabb kerékcserére, hogy a mexikói versenyzőnek legyen lehetősége a plusz egy vb-pontot érő leggyorsabb kör megfutására.

Pérez teljesítette is ezt a feladatot, ráadásul az utolsó körben még majdnem meg tudta támadni Bottast is a harmadik helyért, de végül ez nem sikerült neki. A Mercedes ugyanakkor a 70. körben behívta kerékcserére Hamiltont, aki így majdnem új gumikkal az utolsó körben megfutotta a leggyorsabb kört, és megszerezte a plusz egy pontot.

A vb a jövő hétvégén folytatódik ugyanitt, az Osztrák Nagydíjjal.

Végeredmény, Stájer Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km, a pontszerzők): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:22:18.925 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 35.743 másodperc hátrány

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 46.907 mp h.

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 47.434 mp h.

5. Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör h.

6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1 kör h.

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1 kör h.

8. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 kör h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1 kör h.

10. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1 kör h.

leggyorsabb kör: 1:07.058 perc, Hamilton (71. kör)

pole pozíció: Verstappen



A vb-pontversenyek állása 8 futam után (még 15 van hátra):

----------------------------------------------------------

versenyzők:

1. Verstappen 156 pont

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 37

9. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 34

10. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Esteban Ocon (francia, Alpine) 12

14. Cunoda 9

15. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1

16. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1

csapatok:

1. Red Bull 252 pont

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. Alpha Tauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2