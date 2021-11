Sokesélyes a WTA-világbajnokság

A fehérorosz Arina Szabalenka lett a torna első számú kiemeltje, mert a világelső ausztrál Ashleigh Barty visszalépett azzal az indokkal, hogy szeretne minél jobban felkészülni a januári Australian Openre. Az idén wimbledoni bajnok és vb-címvédő Barty legutóbb szeptemberben, a US Openen játszott.



A sorsoláson Szabalenka és a lengyel Iga Swiatek mellett a görög Maria Szakkari és a spanyol Paula Badosa került még a Chichen Itza csoportba, míg a – szintén egy ősi városról elnevezett – Teotihuacan kvartettet a spanyol Garbine Muguruza, a cseh Barbora Krejčíková és Karolína Plíšková, valamint az észt Anett Kontaveit alkotja.



Érdekesség, hogy a mezőnyből csak Plíšková és Muguruza szerepelt már korábban a világbajnokságon. A cseh játékos most is esélyes arra, hogy minimum a csoportból továbbjusson. A jelenlegi formája alapján pedig Kontaveit lehet az, aki vele együtt elődöntőzhet, az észt játékos ugyanis utóbbi hét kemény pályás tornájából négyet megnyert.

Chichen Itza csoport:

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)

Iga Swiatek (lengyel, 5.)

Maria Szakkari (görög, 4.)

Paula Badosa (spanyol, 7.) Teotihuacan csoport

Barbora Krejčíková (cseh, 2.)

Karolína Plíšková (cseh, 3.)

Garbine Muguruza Blanco (spanyol, 6.)

Anett Kontaveit (észt, 8.)

A másik csoportban az idén a legtöbb ranglistapontot gyűjtött Szabalenka mellett Swiatek és Szakkari küzdhet meg a másik továbbjutást érő helyért: előbbi egyedüliként minden GS-tornán legalább nyolcaddöntős volt, utóbbi pedig az év egyik legtöbbet fejlődött teniszezője, az RG-n és a US Openen is a négy közé jutott.



A vb-nek eredetileg a kínai Sencsen rendezték volna, ám a koronavírus-járvány miatt a WTA Guadalajarába helyezte át a tornát.