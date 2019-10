Škrtel: A világbajnoki szereplés volt a csúcs

Bár külsőre nem mondanánk, a 34 éves Martin Škrtellel mindig értelmesen lehetett beszélgetni focimeccsek előtt és után. Búcsúztatása után is megköszönte az újságíróknak a sokévi korrekt munkakapcsolatot, és utoljára is szívesen válaszolt a kérdéseikre a Paraguay elleni 1:1 után.

Pozsony | Bár külsőre nem mondanánk, a 34 éves Martin Škrtellel mindig értelmesen lehetett beszélgetni focimeccsek előtt és után. Búcsúztatása után is megköszönte az újságíróknak a sokévi korrekt munkakapcsolatot, és utoljára is szívesen válaszolt a kérdéseikre a Paraguay elleni 1:1 után.

Hogyan érzi magát az utolsó válogatottmérkőzése után?

Kellemesen. Valami, egy szakasz az életemben véget ért. Szép időszakot töltöttem el a nemzeti csapatban, elégedett lehetek a válogatottbeli karrieremmel.

Ez volt az új Téglamezei stadion bemutatkozása válogatott-találkozón. A régiben több nagy derbit is játszott, melyikre emlékszik a leginkább?

Sok-sok meccset játszottunk ott telt ház előtt, nagyon nehéz egyet kiválasztani. Annak viszont külön örülök, hogy egyet még elcsíptem az új stadionban is. Szépre sikerült, de még jobb lett volna, ha jobban megtelik. Jó érzés, hogy a nagyszombati után épült egy újabb olyan létesítmény, amelyért nem kell szégyenkeznünk.

Nem számított rá, hogy a 6669-nél többen jönnek ki a barátságos meccsre elbúcsúztatni önt és Adam Nemecet, illetve Tomáš Hubočant?

Nem is arról van szó, hogy számítottam-e rá… Elégedettebbek lettünk volna, ha jobban megtelnek a lelátók, de különböző okok miatt ez nem így volt. Hálásak vagyunk legalább azoknak, akik itt voltak.

A meccs utáni érzelmeiről már beszélt. Milyenek voltak a meccs előtt?

Természetesen nagyon érzelmes pillanatok voltak, egy-két könnycseppet is elmorzsoltam. De azt vártam, hogy rosszabb lesz. Örülök, hogy lehetőséget kaptunk így elbúcsúzni a válogatottól a pályán, nem csak egy sajtóhírben. Nagyon különleges volt a lecserélésünk is a 30. percben. Most vegyesek az érzéseim, meg kell békélnem vele, hogy ezentúl csak mint drukker szoríthatok a nemzeti csapatnak.

A paraguayi csapat nagyon komolyan vette a meccset, keményen hajtottak a dél-amerikaiak. Jobb volt egy ilyen gárda ellen búcsúzni, mint mondjuk egy könnyű ellenféllel szemben?

Igen, egyértelműen. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz egy minőségi rivális ellen. Persze, szebb lett volna győzelemmel búcsúzni, de a döntetlen igazságos.

Ha visszatekint, mi volt a legnagyobb sikere címeres mezben?

A világbajnokság vagy az Európa-bajnokság a legmagasabb szint, ahova egy futballista elérhet a válogatottban. Mindig büszkeséggel tölt el címeres mezben pályára lépni, a vb-n pedig a csoportból is sikerült továbbjutnunk, ezt sohasem felejtem el. Voltak rosszabb és jobb napjaink is, de egyértelműen az utóbbiak maradtak meg bennem.

Mi a véleménye a jelenlegi válogatottról?

Szerintem jól összerakott a csapat, minden posztra van két játékos, aki bármikor bevethető. Ha szurkolóként eljutok majd egy-egy találkozóra, szorítani fogok a fiúknak. Az Eb-selejtezősorozatban kissé összekuszálódott a dolog, de bízok a csapatban.