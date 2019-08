Simán továbbjutott a kupában a DAC

A kevesebb mint 900 lakosú településen 983 néző volt kíváncsi a mérkőzésre.

A dunaszerdahelyiek összeállításában több olyan játékos is helyet kapott, akik a bajnokikon ritkán szerepelnek, például Bednár, Beszkorovajnij, de az utóbbi időben Davis is ebbe a kategóriába esett.

A sárga-kékek favorithoz méltón domináltak a meccsen, volt helyzete Čmelíknek és Ramireznek is, kétszer is a gólvonalról vágta ki a labdát a hazaiak középhátvédje, egyszer pedig Ramirez fejjel a felső kapufát találta el. Végül Vida Máté szerezte meg a DAC első gólját, a 34. percben a labda a jobb kapufáról pattant be a kapuba – 0:1. A magyarországi középpályásnak ez volt az első találata tétmeccsen a dunaszerdahelyiek színeiben.

A második félidőben sem változott a játék képe, a DAC birtokolta többet a labdát, a IV. ligás hazaiak csak itt-ott próbálkoztak kontrákkal. Kostúrik a 73. percben majdnem egyenlített, de egy percen belül jött a DAC válasza: a csereként beállt Taiwo tette hátra a labdát Vida Máténak, aki nem hibázott – 0:2. A 78. percben újból betalált a DAC, Fábry előreívelt labdáját, Taiwo tartotta meg, és végül sarokkal talált a hálóba – 0:3.

Három perccel később Divkovicot egy egyéni akció végén a 16-oson belül csak szabálytalanul tudták megállítani a hazaiak, a büntetőt Kružliak be is vágta – 0:4.

A 3. forduló hivatalos játéknapja szeptember 11., a DAC a Slovenské Ďarmoty–Fiľakovo összecsapás győztesével találkozik majd.